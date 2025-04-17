Суд у Франції дозволив стягнути з росії $5 млрд для Нафтогазу

Французький суд дозволив примусове стягнення з росії на користь Нафтогазу $5 млрд - компанія обтяжила активи рф у Франції, повідомили у Групі Нафтогаз у четвер, пише УНН.

Суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання (exequatur) рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи Нафтогаз у Криму в обсязі $5 млрд - повідомили у Нафтогазі.

Деталі

"Цей результат - частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК "Нафтогаз України" та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє Нафтогазу розпочати процедуру стягнення на території Франції", - пояснив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Як вказано, у межах цього процесу Нафтогаз вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро. Це, як зазначається, - перший крок до примусового виконання рішення арбітражу.

Повідомляється, що процес отримання судового рішення про визнання та дозвіл на виконання остаточного рішення арбітражу було здійснено командою Le 16 Law повністю на умовах pro bono.

"Нафтогаз продовжує робити все можливе, аби наблизити виконання арбітражного рішення. Ми вже маємо певні успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Великій Британії та Фінляндії. Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних підприємств на міжнародній арені", - підкреслив очільник Групи Нафтогаз.

Контекст

У жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення москвою майна Групи - з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та росією. Нафтогаз був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал, сформований під егідою Постійної палати третейського суду (PCA) в Гаазі, зобов’язав росію виплатити Нафтогазу понад 5 мільярдів доларів США за порушення умов договору. Цей обсяг виплати, щодо якого вже є остаточне рішення арбітражу, залишається найбільшим серед усіх позовів інвесторів, поданих українськими компаніями щодо протиправних дій росії в Криму.

Нещодавно Верховний суд Королівства Нідерланди відхилив касаційну скаргу російської федерації щодо скасування часткового рішення трибуналу про юрисдикцію та суть справи.

Попри арбітражне рішення та ухвалу Верховного суду Нідерландів, росія відмовляється виплатити Нафтогазу присуджену суму. Відтак Нафтогаз ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета - забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де росія має активи.

Нідерландський суд підтримав рішення про компенсацію Нафтогазу за захоплені росією активи в Криму