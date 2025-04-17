Суд во Франции разрешил взыскать с россии $5 млрд для Нафтогаза

Французский суд разрешил принудительное взыскание с россии в пользу Нафтогаза $5 млрд - компания обременила активы рф во Франции, сообщили в Группе Нафтогаз в четверг, пишет УНН.

Суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение (exequatur) решения Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов Группы Нафтогаз в Крыму в объеме $5 млрд - сообщили в Нафтогазе.

Детали

"Этот результат - часть нашей глобальной кампании по принудительному исполнению решения арбитража. Это чрезвычайно важная юридическая победа НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний Группы. Она позволяет Нафтогазу начать процедуру взыскания на территории Франции", - пояснил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Как указано, в рамках этого процесса Нафтогаз уже зарегистрировал обременение на ряд активов, принадлежащих российскому государству и расположенных во Франции, общей стоимостью более 120 млн евро. Это, как отмечается, - первый шаг к принудительному исполнению решения арбитража.

Сообщается, что процесс получения судебного решения о признании и разрешении на исполнение окончательного решения арбитража был осуществлен командой Le 16 Law полностью на условиях pro bono.

"Нафтогаз продолжает делать все возможное, чтобы приблизить исполнение арбитражного решения. У нас уже есть определенные успехи и в нескольких других юрисдикциях, в частности в Великобритании и Финляндии. Мы настроены взыскать полную сумму компенсации и защитить права украинских государственных предприятий на международной арене", - подчеркнул глава Группы Нафтогаз.

Контекст

В октябре 2016 года Нафтогаз начал арбитражное производство против россии, требуя компенсацию за незаконный захват москвой имущества Группы - с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и россией. Нафтогаз был ведущим участником рынка природного газа в Крыму, осуществляя деятельность по разведке, добыче, транспортировке, хранению, переработке и распределению газа. В перечень имущества входили специальные разрешения на пользование недрами, оборудование и инфраструктура, права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ, доли в собственности на газопроводы и более 675 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах.

После многолетнего арбитражного разбирательства 12 апреля 2023 года трибунал, сформированный под эгидой Постоянной палаты третейского суда (PCA) в Гааге, обязал россию выплатить Нафтогазу более 5 миллиардов долларов США за нарушение условий договора. Этот объем выплаты, по которому уже есть окончательное решение арбитража, остается самым большим среди всех исков инвесторов, поданных украинскими компаниями относительно противоправных действий россии в Крыму.

Недавно Верховный суд Королевства Нидерланды отклонил кассационную жалобу российской федерации об отмене частичного решения трибунала о юрисдикции и сути дела.

Несмотря на арбитражное решение и определение Верховного суда Нидерландов, россия отказывается выплатить Нафтогазу присужденную сумму. Поэтому Нафтогаз инициировал международную кампанию по взысканию. Основная цель - обеспечить выполнение арбитражного решения в юрисдикциях, где россия имеет активы.

Нидерландский суд поддержал решение о компенсации Нафтогаза за захваченные Россией активы в Крыму