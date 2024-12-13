Нидерландский суд поддержал решение о компенсации Нафтогаза за захваченные Россией активы в Крыму
Киев • УНН
Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу рф об отмене решения Гаагского арбитража о компенсации Нафтогаза. Сумма возмещения за экспроприированные активы в Крыму составляет около 5 млрд долларов.
Нидерландский суд окончательно подтвердил законность решения Гаагского арбитража по компенсации Группе Нафтогаз за захваченные Россией активы в Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.
Верховный суд Королевства Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы рф об отмене Частичного решения Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов Группы Нафтогаз в Крыму
Таким образом, нидерландские суды уже второй раз и окончательно подтвердили законность и силу частичного решения арбитражного трибунала при постоянной палате третейского суда в Гааге.
"Решение Верховного суда укрепляет позицию Группы Нафтогаз в исполнительных производствах по взысканию задолженности России за незаконный захват активов в Крыму. Мы благодарны нашим юридическим советникам - Covington & Burling и NautaDutilh - за блестящую работу. Нафтогаз на пути восстановления справедливости", - отметил Роман Чумак, который временно осуществляет полномочия председателя правления НАК „Нафтогаз Украины".
Справочно
Согласно частичному решению от 22 февраля 2019 года трибунал подтвердил свою юрисдикцию в арбитражном производстве и установил, что рф экспроприировала активы Группы Нафтогаз в Крыму в нарушение положений межправительственного соглашения между Украиной и рф о поощрении и взаимной защите инвестиций.
19 июля 2022 года Апелляционный суд Гааги отклонил заявление рф об отмене частичного решения. Верховный суд согласился с позицией арбитражного трибунала и Апелляционного суда Гааги, что юрисдикция арбитражного трибунала распространяется исключительно на инвестиции, сделанные после 1 января 1992 года.
После вынесения частичного решения трибунал перешел к рассмотрению вопроса об определении размера убытков, которые предстоит компенсировать Группе Нафтогаз. 12 апреля 2023 года было принято окончательное решение по делу, которым было присуждено Группе Нафтогаз компенсацию в размере около 5 млрд долларов США.
Напомним
По ходатайству Нафтогаза окружной суд г. Хельсинки наложил арест на отдельные активы России на территории Финляндии.