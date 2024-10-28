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Уперше за кордоном: у Фінляндії арештували активи рф за кримським позовом Нафтогазу

Київ • УНН

 • 24615 перегляди

Окружний суд Гельсінкі наклав арешт на російські активи у Фінляндії вартістю десятки мільйонів доларів. Це перший успішний арешт активів рф за позовом щодо експропріації майна в Криму.

Уперше за кордоном: у Фінляндії арештували активи рф за кримським позовом Нафтогазу

Окружний суд Гельсінкі наклав арешт на окремі активи росії на території Фінляндії за клопотанням Нафтогазу, повідомили у компанії 28 жовтня, пише УНН.

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать росії на території Фінляндії. Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів

- повідомили у компанії.

Це рішення, зазначили у Нафтогазі, - частина глобальної стратегії компанії зі "стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи в АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу". 

"Це також перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до росії щодо експропріації майна в АР Крим в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь Групи Нафтогаз", - ідеться у повідомленні.

Оскільки росія відмовляється добровільно сплачувати Нафтогазу кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи

- зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов. 

Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, як вказано, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за арбітражним рішенням.

У Фінляндії Групу Нафтогаз, як зазначається, pro bono представляють адвокати Мікко Леппа та Тату Яарінен з юридичної фірми HPP Attorneys за підтримки Covington & Burling, яка виступає провідним юридичним радником з координації міжнародних зусиль Нафтогазу щодо примусового виконання рішення.

Довідково

У жовтні 2016 року Нафтогаз та шість інших компаній Групи Нафтогаз ініціювали арбітражне провадження (справа PCA № 2017-16) при Арбітражному трибуналі при Постійній палаті Третейського суду проти російської федерації на підставі угоди між Кабінетом міністрів України та урядом російської федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська угода про захист інвестицій.

Нафтогаз просив Арбітражний трибунал зобов’язати росію виплатити компенсацію за порушення угоди про захист інвестицій, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней російської федерації у Криму у 2014 році.

У лютому 2019 року Арбітражний суд виніс часткове рішення на користь Нафтогазу, у якому підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду справи та встановив, що росія порушила свої зобов’язання за угодою про захист інвестицій шляхом незаконної експропріації інвестицій Нафтогазу в Криму. Тож другий етап арбітражного провадження передбачав визначення розміру суми компенсації за збитки, понесені Групою Нафтогаз. У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного суду у цій справі.

12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал зобов’язав росію сплатити $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз в АР Крим у 2014 році. Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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