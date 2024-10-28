Впервые за границей: в Финляндии арестовали активы рф по крымскому иску Нафтогаза

Окружной суд Хельсинки наложил арест на отдельные активы россии на территории Финляндии по ходатайству Нафтогаза, сообщили в компании 28 октября, пишет УНН.

Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний Группы Нафтогаз и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие россии на территории Финляндии. Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов - сообщили в компании.

Это решение, отметили в Нафтогазе, - часть глобальной стратегии компании по "взысканию компенсации за убытки, причиненные захватом активов компаний Группы в АР Крым согласно решению Гаагского арбитража".

"Это также первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний к россии по экспроприации имущества в АР Крым в 2014 году. Он является промежуточным шагом на пути к фактическому взысканию активов в пользу Группы Нафтогаз", - говорится в сообщении.

Поскольку россия отказывается добровольно платить Нафтогазу средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для их взыскания. Сегодня мы стали еще на шаг ближе к восстановлению справедливости. В то же время мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, как указано, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по арбитражному решению.

В Финляндии Группу Нафтогаз, как отмечается, pro bono представляют адвокаты Микко Леппа и Тату Яаринен из юридической фирмы HPP Attorneys при поддержке Covington & Burling, которая выступает ведущим юридическим советником по координации международных усилий Нафтогаза по принудительному исполнению решения.

Справочно

В октябре 2016 года Нафтогаз и шесть других компаний Группы Нафтогаз инициировали арбитражное производство (дело PCA № 2017-16) при Арбитражном трибунале при Постоянной палате Третейского суда против российской федерации на основании соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством российской федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известного как украинско-российское соглашение о защите инвестиций.

Нафтогаз просил Арбитражный трибунал обязать россию выплатить компенсацию за нарушение соглашения о защите инвестиций, в частности за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций Нафтогаза, которые стали одной из основных мишеней российской федерации в Крыму в 2014 году.

В феврале 2019 года Арбитражный суд вынес частичное решение в пользу Нафтогаза, в котором подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению дела и установил, что россия нарушила свои обязательства по соглашению о защите инвестиций путем незаконной экспроприации инвестиций Нафтогаза в Крыму. Поэтому второй этап арбитражного производства предусматривал определение размера суммы компенсации за убытки, понесенные Группой Нафтогаз. В июле 2022 года Гаагский апелляционный суд подтвердил юрисдикцию Арбитражного суда по этому делу.

12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал обязал россию выплатить $5 млрд компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний Группы Нафтогаз в АР Крым в 2014 году. Арбитражное решение было вынесено после слушаний по определению суммы компенсации, которые завершились в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину.