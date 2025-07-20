«От силы дипломатии к дипломатии силы»: Зеленский созывает послов Украины на конференцию – Сибига
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля откроет конференцию послов Украины. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что вместе с послами стал свидетелем последствий российских ударов по Запорожью.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, откроет конференцию послов Украины под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы". Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует УНН.
Детали
Он рассказал, что вместе "со всеми нашими послами" стал свидетелем последствий российских ударов по Запорожью.
Ракеты, беспилотники и планирующие бомбы - российские преступники использовали все методы террора для нападений на жилые районы и критически важную инфраструктуру
По его словам, кроме того, варварские удары по Днепровской гидроэлектростанции и разрушение Россией Каховской плотины - это не только военные преступления, но и экоцид.
"Запорожье восстанавливается и нуждается в дополнительных ресурсах. Я благодарен нашим партнерам и международным организациям, которые уже помогают. И я призываю других усилить свою поддержку", - подчеркнул Сибига.
Напомним
Президент Зеленский определил три ключевых приоритета для украинских дипломатов: обеспечение оружием, восстановление Украины и привлечение РФ к ответственности.
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