«От силы дипломатии к дипломатии силы»: Зеленский созывает послов Украины на конференцию – Сибига

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 июля, откроет конференцию послов Украины под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы". Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует УНН.

Детали

Он рассказал, что вместе "со всеми нашими послами" стал свидетелем последствий российских ударов по Запорожью.

Ракеты, беспилотники и планирующие бомбы - российские преступники использовали все методы террора для нападений на жилые районы и критически важную инфраструктуру - написал глава МИД,

По его словам, кроме того, варварские удары по Днепровской гидроэлектростанции и разрушение Россией Каховской плотины - это не только военные преступления, но и экоцид.

"Запорожье восстанавливается и нуждается в дополнительных ресурсах. Я благодарен нашим партнерам и международным организациям, которые уже помогают. И я призываю других усилить свою поддержку", - подчеркнул Сибига.

Напомним

Президент Зеленский определил три ключевых приоритета для украинских дипломатов: обеспечение оружием, восстановление Украины и привлечение РФ к ответственности.

Сибига анонсировал министерскую встречу Украина-Молдова-Румыния