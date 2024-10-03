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Актуальне
ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Київ • УНН

 • 11858 перегляди

ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію, що визнає Голодомор геноцидом українців. Документ також проводить паралелі з нинішньою агресією Росії та закликає до підтримки України.

У четвер, 3 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, що визнає Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. Про це заявила заступниця голови парламентської фракції "Слуга Народу", членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.

Деталі

ПАРЄ визнало Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу! Щойно Резолюція "Вшанування 90-х роковин Голодомору - Україна знову стоїть перед загрозою геноциду" була одноголосно прийнята в ПАРЄ. 80 голосів за

- йдеться в дописі Кравчук. 

За її словами, документ закріплює, що колишнє керівництво СРСР навмисно впроваджувало політику, яка призвела до голоду в Україні, прагнучи повністю придушити будь-який український опір тоталітарному комуністичному режиму, підкорити український народ і знищити їхні прагнення та зусилля щодо встановлення незалежної української держави.

Так само, як сьогодні збройні сили рф, сталінський режим у 1932-1933 роках вчиняв кримінальні дії на українській території проти цивільного населення, з очевидним наміром знищити, повністю або частково, український народ як окрему національну спільноту

- пояснює Кравчук. 

За її словами, Асамблея також визначає, що систематичне знищення спочатку політичних і культурних лідерів, які були культурною основою української нації, а потім мільйонів звичайних українців, було свідомо задумане як геноцид.

Окрім того, резолюція робить акцент на нинішньому геноцидному нападі росії.

Так само, як у 1930-х роках, росія знову використовує їжу як зброю, не лише проти України, але й для загострення глобальної продовольчої нестабільності. Блокуючи та погрожуючи судам у Чорному морі, рф перетворила торгівлю на зброю та порушила постачання зерна до Африки та інших регіонів

- розповіла народна депутатка. 

Вона наголосила, що українські фермери стикаються з серйозною нестачею ресурсів, тоді як російські війська навмисно бомбардували сільськогосподарські угіддя, мінували поля та знищували життєво важливу аграрну інфраструктуру.

Лише катастрофа на Каховській греблі завдала збитків у розмірі 387,71 мільйона доларів США, позбавивши зрошення майже 600 000 гектарів сільськогосподарських угідь.

Тому Асамблея визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу та закликає всі національні парламенти, які ще цього не зробили, вчинити так само! Окрім того, ПАРЄ закликає всі уряди зробити все можливе, щоб допомогти народу України відбити триваючий геноцидальний напад на їхню націю та притягнути до відповідальності винних у злочинах проти людяності та військових злочинах, скоєних у контексті російської агресії

- підсумувала заступниця голови парламентської фракції "Слуга Народу".

Нагадаємо

ПАРЄ прийняла резолюцію про зниклих безвісти та полонених внаслідок агресії РФ проти України. Документ передбачає конкретні дії для звільнення полонених та притягнення винних до відповідальності.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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