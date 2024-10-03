ПАСЕ признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

ukenru
Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  4059 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
  •  112278 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
  •  123222 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
  •  125227 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
  •  123322 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
  •  110416 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  103567 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Эксклюзив
Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
2 октября 2024, 08:41  •  104021 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Эксклюзив
Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
2 октября 2024, 08:26  •  99276 просмотра

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Эксклюзив
Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики
2 октября 2024, 07:11  •  100659 просмотра

Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве снова был зафиксирован взрыв в Киеве

В Киеве снова был зафиксирован взрыв в Киеве

  •  81771 просмотра
ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

  •  79583 просмотра
В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

  •  77801 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  100259 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  87073 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  27778 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  28107 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  87073 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  111988 просмотра
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

  •  127282 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  100263 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  78817 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

  •  102485 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

2 октября 2024, 03:07  •  114127 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

1 октября 2024, 18:01  •  101544 просмотра
Актуальное
ПАСЕ признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

ПАСЕ признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 10:17  •  1572 просмотра

Read in English

ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, признающую Голодомор геноцидом украинцев. Документ также проводит параллели с нынешней агрессией России и призывает к поддержке Украины.

В четверг, 3 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, которая признает Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом заявила заместитель председателя парламентской фракции «Слуга Народа», член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

Детали

ПАСЕ признало Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа! Только что Резолюция «Чествование 90-й годовщины Голодомора - Украина снова стоит перед угрозой геноцида» была единогласно принята в ПАСЕ. 80 голосов за

- говорится в заметке Кравчук. 

По ее словам, документ закрепляет, что бывшее руководство СССР намеренно внедряло политику, которая привела к голоду в Украине, стремясь полностью подавить любое украинское сопротивление тоталитарному коммунистическому режиму, подчинить украинский народ и уничтожить их стремления и усилия по установлению независимого украинского государства.

Так же, как сегодня вооруженные силы РФ, сталинский режим в 1932-1933 годах совершал уголовные действия на украинской территории против гражданского населения, с очевидным намерением уничтожить, полностью или частично, украинский народ как отдельную национальную общность

- объясняет Кравчук. 

По ее словам, Ассамблея также определяет, что систематическое уничтожение сначала политических и культурных лидеров, которые были культурной основой украинской нации, а затем миллионов обычных украинцев, было сознательно задумано как геноцид.

Кроме того, резолюция делает акцент на нынешнем геноцидном нападении России.

Так же, как в 1930-х годах, Россия снова использует пищу как оружие, не только против Украины, но и для обострения глобальной продовольственной нестабильности. Блокируя и угрожая судам в Черном море, рф превратила торговлю в оружие и нарушила поставки зерна в Африку и другие регионы

- рассказала народный депутат. 

Она отметила, что украинские фермеры сталкиваются с серьезной нехваткой ресурсов, тогда как российские войска намеренно бомбили сельскохозяйственные угодья, минировали поля и уничтожали жизненно важную аграрную инфраструктуру.

Только катастрофа на Каховской плотине нанесла ущерб в размере 387,71 миллиона долларов США, лишив орошения почти 600 000 гектаров сельскохозяйственных угодий.

 Поэтому Ассамблея признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа и призывает все национальные парламенты, которые еще этого не сделали, поступить так же! Кроме того, ПАСЕ призывает все правительства сделать все возможное, чтобы помочь народу Украины отразить продолжающееся геноцидальное нападение на их нацию и привлечь к ответственности виновных в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в контексте российской агрессии

- подытожила заместитель председателя парламентской фракции «Слуга Народа».

Напомним,

ПАСЕ приняла резолюцию о пропавших без вести и пленных в результате агрессии РФ против Украины. Документ предусматривает конкретные действия для освобождения пленных и привлечения виновных к ответственности.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политика
sluga-narodaСлуга народа
afrikaАфрика
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина
kakhovskaya-plotinaКаховская плотина