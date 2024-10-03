ПАСЕ признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

В четверг, 3 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, которая признает Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом заявила заместитель председателя парламентской фракции «Слуга Народа», член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

Детали

ПАСЕ признало Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа! Только что Резолюция «Чествование 90-й годовщины Голодомора - Украина снова стоит перед угрозой геноцида» была единогласно принята в ПАСЕ. 80 голосов за - говорится в заметке Кравчук.

По ее словам, документ закрепляет, что бывшее руководство СССР намеренно внедряло политику, которая привела к голоду в Украине, стремясь полностью подавить любое украинское сопротивление тоталитарному коммунистическому режиму, подчинить украинский народ и уничтожить их стремления и усилия по установлению независимого украинского государства.

Так же, как сегодня вооруженные силы РФ, сталинский режим в 1932-1933 годах совершал уголовные действия на украинской территории против гражданского населения, с очевидным намерением уничтожить, полностью или частично, украинский народ как отдельную национальную общность - объясняет Кравчук.

По ее словам, Ассамблея также определяет, что систематическое уничтожение сначала политических и культурных лидеров, которые были культурной основой украинской нации, а затем миллионов обычных украинцев, было сознательно задумано как геноцид.

Кроме того, резолюция делает акцент на нынешнем геноцидном нападении России.

Так же, как в 1930-х годах, Россия снова использует пищу как оружие, не только против Украины, но и для обострения глобальной продовольственной нестабильности. Блокируя и угрожая судам в Черном море, рф превратила торговлю в оружие и нарушила поставки зерна в Африку и другие регионы - рассказала народный депутат.

Она отметила, что украинские фермеры сталкиваются с серьезной нехваткой ресурсов, тогда как российские войска намеренно бомбили сельскохозяйственные угодья, минировали поля и уничтожали жизненно важную аграрную инфраструктуру.

Только катастрофа на Каховской плотине нанесла ущерб в размере 387,71 миллиона долларов США, лишив орошения почти 600 000 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Поэтому Ассамблея признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа и призывает все национальные парламенты, которые еще этого не сделали, поступить так же! Кроме того, ПАСЕ призывает все правительства сделать все возможное, чтобы помочь народу Украины отразить продолжающееся геноцидальное нападение на их нацию и привлечь к ответственности виновных в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в контексте российской агрессии - подытожила заместитель председателя парламентской фракции «Слуга Народа».

Напомним,

ПАСЕ приняла резолюцию о пропавших без вести и пленных в результате агрессии РФ против Украины. Документ предусматривает конкретные действия для освобождения пленных и привлечения виновных к ответственности.