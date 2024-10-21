Україна стала найбільш замінованою країною в світі: екологічні виклики обговорили на конференції у Гельсінкі
Київ • УНН
Через російську агресію Україна зазнала масштабних екологічних збитків. На конференції в Гельсінкі обговорили екологічні виклики та механізми відповідальності за шкоду довкіллю.
російська агресія завдала непоправної шкоди довкіллю України. На цьому наголосили учасники конференції, присвяченій восьмому пункту Формули миру "Екологічна безпека", пише УНН з посиланням на Офіс президента.
Деталі
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака через російську військову агресію заміновано ґрунти, забруднено ґрунтові води, знищено третину українських лісів, постраждали заповідники та дамба електростанції.
Через війну Україна зараз одна з найбільш замінованих країн світу. Сукупна площа уражених мінами територій вдвічі більша за Австрію. Це шкодить мирним жителям і загрожує глобальній продовольчій безпеці, оскільки Україна – ключовий виробник продуктів харчування
Він закликав учасників конференції напрацювати механізми відповідальності за завдану довкіллю шкоду.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що війна росії проти України спричинила масове руйнування навколишнього середовища. Це призвело до безпрецедентного забруднення, руйнування екосистеми та втрати біорізноманіття.
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Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що Україна порушила 222 кримінальні справи за фактом завдання шкоди природному середовищу, які поєднують тисячі екологічних воєнних злочинів, зокрема 14 випадків злочину екоциду, який вчинила росія.
За словами Андрія Костіна, пріоритетними справами для Офісу Генерального прокурора у сфері екології залишаються розслідування руйнування дамби Каховської ГЕС і ризиків для Запорізької АЕС.
Додамо
Ця конференція стала шостою з тих, які проводять у продовження першого Саміту миру. Результатом кожного такого заходу є Спільне комюніке. Після конференцій на основі всіх десяти пунктів Формули миру будуть сформовані пропозиції до другого Саміту миру.
Нагадаємо
Міністерство захисту довкілля України оцінило екологічні збитки від війни у 60 млрд євро. Зафіксовано майже 5800 випадків шкоди довкіллю, міністерство готує матеріали для відшкодування збитків росією.
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