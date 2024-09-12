Екологічні збитки України від війни сягнули 60 млрд євро
Київ • УНН
Міністерство захисту довкілля України оцінило екологічні збитки від війни у 60 млрд євро. Зафіксовано майже 5800 випадків шкоди довкіллю, міністерство готує матеріали для відшкодування збитків Росією.
Збитки України через екологічні руйнування від війни вже сягають 60 мільярдів євро, згідно з попередніми підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Про це Ми-Україна повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, передає УНН.
Деталі
Вона зазначила, що підрахунок збитків є одним з ключових завдань Міндовкілля. За її словами, наразі зафіксовано майже 5800 випадків шкоди довкіллю, завданої внаслідок бойових дій. Сума збитків, за попередніми розрахунками, досягла майже 60 мільярдів євро.
Міністерство також працює над підготовкою всіх необхідних матеріалів, щоб у майбутньому забезпечити покарання росії та відшкодування збитків, яких зазнало довкілля України.
Ризики щодо питної води відсутні: забруднення Десни ще просувається, але екологи вживають заходи контролю - Міндовкілля09.09.24, 17:47 • 14202 перегляди