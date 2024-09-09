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Ризики щодо питної води відсутні: забруднення Десни ще просувається, але екологи вживають заходи контролю - Міндовкілля

Ризики щодо питної води відсутні: забруднення Десни ще просувається, але екологи вживають заходи контролю - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 14202 перегляди

Забруднення Десни просунулось до Чернігова, але ризиків для питної води немає. Екологи вживають заходи контролю, розглядається встановлення додаткових аераторів для насичення річки киснем.

Забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем.
На випадок можливого погіршення якості води, розроболено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні.

Пише УНН із посиланням на ТГ-канал Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Деталі

Актуальна інформація щодо забруднення річок Сейм та Десна.

За даними урядового відомства, забруднення просунулось нижче м.Чернігів до Количівки (180 км). Фахівці Держводагентства та Держекоінспекції проводять заходи, щоб перешкодити просуванню забруднення вниз по течії.  

Щодо якості питної води – у Міндовкіллі наголошують, що на сьогодні ризики погіршення відсутні. Проведені екологами заходи перешкоджають просуванню забруднення. Зокрема, розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення киснем річки вниз за течією. Водночас, у місці концентрації забруднення, зупинити мор риби поки що неможливо, - зазначають у відомстві.

Довідка

До впадіння у річку Десна, забруднення просувалося річкою Сейм суцільною масою темної води.

При потраплянні у Десну 27 серпня воно почало розбавлятися та фрагментуватися. Швидкість просування становила 10-35 км на добу (залежно від характеру звивистості русла)

- ідеться у дописі. 

Випадки мору риби також спостерігаються у місті Чернігів, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенське та Салтикова Дівиця.

Масова загибель риби – на сьогодні загалом на території Чернігівської області зібрано орієнтовно 17,5 тонн загиблої риби.

На річці Десна фахівці Держекоінспекції спільно з рибоохоронним патрулем та місцевими громадами здійснюють заходи з уловлювання та захоронення загиблої риби.

Нагадаємо

УНН передавав, що забруднення Десни дісталося Чернігова, але мор риби менший, ніж вище по течії - ОВА

У Сеймі та Десні вже виловили 17 тонн мертвої риби — Держекоінспекція30.08.24, 16:15 • 12394 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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