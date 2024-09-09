Риски по питьевой воде отсутствуют: загрязнение Десны еще продвигается, но экологи принимают меры контроля

Загрязнение в реке Десна накопилось в пределах Чернигова. Рассматривается возможность установления дополнительных аэраторных установок для насыщения реки кислородом.

На случай возможного ухудшения качества воды, разработан комплекс мероприятий, впрочем на сегодня соответствующие риски отсутствуют.

Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Детали

Актуальная информация о загрязнении рек Сейм и Десна.

По данным правительственного ведомства, загрязнение продвинулось ниже г.Чернигов до Количевки (180 км). Специалисты Госводагентства и Госэкоинспекции проводят мероприятия, чтобы помешать продвижению загрязнения вниз по течению. Относительно качества питьевой воды - в Миндовкилля отмечают, что на сегодня риски ухудшения отсутствуют. Проведенные экологами мероприятия препятствуют продвижению загрязнения. В частности, рассматривается возможность установки дополнительных аэраторных установок для насыщения кислородом реки вниз по течению. В то же время, в месте концентрации загрязнения, остановить мор рыбы пока невозможно, отмечают в ведомстве.

Справка

До впадения в реку Десна загрязнение продвигалось по реке Сейм сплошной массой темной воды.

При попадании в Десну 27 августа оно начало разбавляться и фрагментироваться. Скорость продвижения составляла 10-35 км в сутки (в зависимости от характера извилистости русла) - говорится в сообщении.

Случаи мора рыбы также наблюдаются в городе Чернигов, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенское и Салтыкова Девица.

Массовая гибель рыбы - на сегодня в целом на территории Черниговской области собрано ориентировочно 17,5 тонн погибшей рыбы.

На реке Десна специалисты Госэкоинспекции совместно с рыбоохранным патрулем и местными общинами осуществляют мероприятия по отлову и захоронению погибшей рыбы.

Напомним,

УНН передавал, что загрязнение Десны добралось до Черниговано мор рыбы меньше, чем выше по течению - ОВА

У Сеймі та Десні вже виловили 17 тонн мертвої риби — Держекоінспекція