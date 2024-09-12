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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экологические убытки Украины от войны достигли 60 млрд евро

Экологические убытки Украины от войны достигли 60 млрд евро

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 21:17  •  1755 просмотра

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Министерство защиты окружающей среды Украины оценило экологический ущерб от войны в 60 млрд евро. Зафиксировано почти 5800 случаев ущерба окружающей среде, министерство готовит материалы для возмещения ущерба Россией.

Убытки Украины из-за экологических разрушений от войны уже достигают 60 миллиардов евро, согласно предварительным подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Об этом Ми-Украина сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, передает УНН.

Детали

Она отметила, что подсчет убытков является одной из ключевых задач Минприроды. По ее словам, сейчас зафиксировано почти 5800 случаев ущерба окружающей среде, нанесенного в результате боевых действий. Сумма ущерба, по предварительным расчетам, достигла почти 60 миллиардов евро.

Министерство также работает над подготовкой всех необходимых материалов, чтобы в будущем обеспечить наказание России и возмещение убытков, которые понесла окружающая среда Украины.

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