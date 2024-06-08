Підрив Каховської ГЕС: Укргідроенерго готує позов проти рф на 2,5 млрд євро
Київ • УНН
"Укргідроенерго" готується подати позов до Міжнародного арбітражного суду проти росії на 2,5 мільярда євро у зв'язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС.
"Укргідроенерго" готується подати позов до міжнародного арбітражного суду через підрив окупантами Каховської ГЕС. Сума позову сягне 2,5 мільярда євро. Про це генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив в інтерв'ю DW, передає УНН.
"Ми робили розрахунки. Це втрата самої станції, це втрата вигоди. Це приблизно 2,5 мільярда євро. Ми готуємо позов до росії та вже надіслали їм повідомлення, претензію щодо сплати цієї суми, і якщо протягом пів року не відбувається відшкодування, ми подаватимемо позов до міжнародного арбітражного суду. Ми знайшли можливість, як поінформувати Росію - зробили це за допомогою європейських друзів і маємо відмітку, що і канцелярія їхня, і президент їхній, і МЗС, і всі структури, які повинні отримати ту претензію, вони отримали", - повідомив Сирота.
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Російські війська в ніч проти 6 червня 2023 року здійснили потенційний акт екоциду, знищивши греблю Каховської гідроелектростанції. У зоні аварії виявилося 16 тис. осіб та близько 80 населених пунктів, частину з яких затопило внаслідок теракту.