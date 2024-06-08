Подрыв Каховской ГЭС: Укргидроэнерго готовит иск против рф на 2,5 млрд евро

"Укргидроэнерго" готовится подать иск в Международный арбитражный суд из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Сумма иска достигнет 2,5 миллиарда евро. Об этом генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил в интервью DW, передает УНН.

"Мы делали расчеты. Это потеря самой станции, это потеря выгоды. Это примерно 2,5 миллиарда евро. Мы готовим иск к россии и уже направили им уведомление, претензию по уплате этой суммы, и если в течение полугода не происходит возмещения, мы будем подавать иск в Международный арбитражный суд. Мы нашли возможность, как проинформировать россию - сделали это с помощью европейских друзей и имеем отметку, что и канцелярия их, и президент их, и МИД, и все структуры, которые должны получить ту претензию, они получили", - сообщил Сирота.

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Напомним

Российские войска в ночь на 6 июня 2023 года совершили потенциальный акт экоцида, уничтожив плотину Каховской гидроэлектростанции. В зоне аварии оказалось 16 тыс. человек и около 80 населенных пунктов, часть из которых затопило в результате теракта.