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Глава Минсреды об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды

Глава Минсреды об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 09:38  •  10179 просмотра

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Подрыв врагом Каховской гидроэлектростанции, ставший крупнейшим актом экоцида со времен Второй мировой войны, приведший к потере 50% затопленных лесов, уничтожению эндемичных видов животных и оставивший 880 000 украинцев без доступа к питьевой воде, нанес ущерб в 146 миллиардов гривен.

Подрыв Каховской ГЭС стал крупнейшим актом экоцида со времен Второй мировой войны, нанеся ущерб на 146 миллиардов гривен. Это привело к потере 50% затопленных лесов, уничтожению эндемичных видов животных и потере 14 кубических километров воды, оставив 880 тысяч украинцев без доступа к питьевой воде. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС - это крупнейший акт экоцида со времен Второй мировой войны. В результате подрыва мы подсчитали убытки - 146 млрд гривен. На момент совершения теракта это было более 15% от общей суммы убытков, начисленной на тот момент

- сказал Стрилец.

Он рассказал, что большая вода разрушила значительное количество заповедных объектов. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов фиксирует, что 50% леса, который был затоплен, точно не выживет, более тысячи тонн разрушения просто смыло в Черное море, потеряны эндемичные виды животных, а отсутствие воды ускорило вопрос изменения климата, там стало сухо, и почва будет высыхать годами.

"Если отойти от экологических последствий и перейти к людям, то мы понимаем, что 880 тысяч украинцев, потенциально, потеряли доступ к питьевой воде. Вообще, подрыв Каховской ГЭС - это потеря за 2 дня 14 кубических километров воды, которую использовали для подачи питьевой воды, для орошения. Это 1,5-летний объем потребления украинцами воды, потому что за один год мы потребляем 9 кубических километров", - добавил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Напомним

Год назад, 6 июня 2023 года, российские военные совершили сознательное и просчитанное преступление, взорвав плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. За год удалось ликвидировать часть последствий российского удара. Впрочем, значительной работой будет привлечение рф к ответственности за этот и другие преступления войны.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоВойнаЭкономика
chyornoe-moreЧерное море
khersonХерсон
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