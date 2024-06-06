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Річниця підриву рф Каховської ГЕС: Зеленський заявив про необхідність "значної роботи" для притягнення ворога до відповідальності

Річниця підриву рф Каховської ГЕС: Зеленський заявив про необхідність "значної роботи" для притягнення ворога до відповідальності

Київ • УНН

 • 48123 перегляди

Рік тому російські окупанти навмисно підірвали греблю Каховської гідроелектростанції, завдавши значної шкоди і привівши до людських жертв, і Україна працює над притягненням росії до відповідальності за цей та інші військові злочини.

Рік тому, 6 червня 2023 року,  російські військові скоїли свідомий і прорахований злочин, підірвавши греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.  За рік вдалося ліквідувати частину наслідків російського удару.  Втім, значною роботою буде притягнення рф  до відповідальності за цей та інші злочини війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН

Рік тому російські окупанти підірвали греблю та будівлі Каховської ГЕС. Це був свідомий і прорахований злочин – один із найбільших їхніх злочинів проти природи та людей усього нашого регіону. Навіть точну кількість загиблих зараз з’ясувати неможливо, бо наймасштабнішого удару зазнала окупована частина Херсонщини

- заявив Зеленський.

Він вказав, що  загалом постраждали щонайменше десятки тисяч людей, сотні тисяч залишилися без питної води. Були затоплені значні території України та знищене Каховське водосховище, яке забезпечувало, зокрема, стабільність роботи Запорізької атомної станції – найбільшої у Європі. За словами Президента, безпосередні наслідки цього злочину відчувалися навіть у сусідніх країнах нашого Чорноморського регіону. 

За рік нашій державі, нашим людям вдалося ліквідувати частину наслідків такого російського удару. Я вдячний усім, хто рятував людей, допомагав забезпечувати житлом, відновлював постачання питної води. Це значна робота. І не менш значною роботою буде притягнення росії до справедливої відповідальності за цей та інші злочини війни – свідомі російські удари по людях і людяності, по всьому живому

- вказав голова держави.

Доповнення 

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Документування наслідків цього воєнного злочину проти людей та навколишнього середовища триває й досі. 

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному коментарі УНН розповів, що за фактом дослідження наслідків підриву греблі Каховської ГЕС до КНДІСЕ було призначено комплексну судову експертизу. Насамперед експертами вирішувалося питання щодо причин та механізму здійснення підриву. Ця частина досліджена в повній мірі, відповідні висновки передано правоохоронним органам. Друга, інженерно-екологічна частина, набагато об'ємніша в контексті об'єктів досліджень, і робота над нею триває. Для її виконання, за словами директора КНДІСЕ, залучено майже 30 установ та організацій учасників, профільні міністерства та відомства. 

Він додав, що за фактом підриву греблі Каховської ГЕС правоохоронними органами зібрано величезні об'єми інформації, які наразі опрацьовують усі залучені учасники експертної комісії. Окрім цього, розроблено певну класифікацію напрямів роботи та зони відповідальності залучених до роботи учасників.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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