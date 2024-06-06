ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 09:00  •  1213 просмотра

Read in English

Год назад российские оккупанты намеренно взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, нанеся значительный ущерб и приведя к человеческим жертвам, и Украина работает над привлечением россии к ответственности за этот и другие военные преступления.

Год назад, 6 июня 2023 года, российские военные совершили сознательное и просчитанное преступление, взорвав плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.  За год удалось ликвидировать часть последствий российского удара. Впрочем, значительной работой будет привлечение рф  к ответственности за этот и другие преступления войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН

Год назад российские оккупанты взорвали плотину и здания Каховской ГЭС. Это было сознательное и просчитанное преступление-одно из величайших их преступлений против природы и людей всего нашего региона. Даже точное количество погибших сейчас выяснить невозможно, потому что самый масштабный удар получила оккупированная часть Херсонщины

- заявил Зеленский.

Он указал, что  в общей сложности пострадали по меньшей мере десятки тысяч человек, сотни тысяч остались без питьевой воды. Были затоплены значительные территории Украины и уничтожено Каховское водохранилище, которое обеспечивало, в частности, стабильность работы Запорожской атомной станции – крупнейшей в Европе. По словам Президента, непосредственные последствия этого преступления ощущались даже в соседних странах нашего Черноморского региона. 

За год нашему государству, нашим людям удалось ликвидировать часть последствий такого российского удара. Я благодарен всем, кто спасал людей, помогал обеспечивать жильем, восстанавливал поставки питьевой воды. Это значительная работа. И не менее значительной работой будет привлечение России к справедливой ответственности за этот и другие преступления войны-сознательные российские удары по людям и человечности, по всему живому

- указал глава государства.

Дополнение 

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Документирование последствий этого военного преступления против людей и окружающей среды продолжается до сих пор. 

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что по факту исследования последствий подрыва плотины Каховской ГЭС в КНИИСЭ была назначена комплексная судебная экспертиза. Прежде всего экспертами решался вопрос о причинах и механизме осуществления подрыва. Эта часть исследования в полной мере, соответствующие выводы переданы правоохранительным органам. Вторая, инженерно-экологическая часть, гораздо более объемная в контексте объектов исследований, и работа над ней продолжается. Для ее выполнения, по словам директора КНИИСЭ, привлечено почти 30 учреждений и организаций участников, профильные министерства и ведомства. 

Он добавил, что по факту подрыва плотины Каховской ГЭС правоохранительными органами собраны огромные объемы информации, которые сейчас прорабатывают все привлеченные участники экспертной комиссии. Кроме этого, разработана определенная классификация направлений работы и зоны ответственности привлеченных к работе участников.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
khersonskaya-oblastХерсонская область
chyornoe-moreЧерное море
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  16736 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  28505 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  69091 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  78108 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  119883 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  116647 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
  •  117481 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
5 июня 2024, 08:51  •  114056 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
5 июня 2024, 08:38  •  93088 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
5 июня 2024, 08:37  •  59799 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Новости по теме
Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

  •  1213 просмотра
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Эксклюзив

  •  15273 просмотра
российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

  •  3073 просмотра
Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

  •  3616 просмотра
Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии

Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии

  •  5854 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  24760 просмотра
Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД

Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД

  •  5397 просмотра
В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, находятся более 240 пассажиров

В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, находятся более 240 пассажиров

  •  6739 просмотра
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
Эксклюзив

  •  27506 просмотра
Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео

Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео

  •  8957 просмотра

Популярные

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  67643 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  106624 просмотра
6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

  •  63221 просмотра
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

  •  102980 просмотра
Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?

Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?

  •  101587 просмотра

Публикации

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  2642 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  26053 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  67643 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  106624 просмотра
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

5 июня 2024, 08:08  •  158063 просмотра

Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Год назад российские оккупанты намеренно взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, нанеся значительный ущерб и приведя к человеческим жертвам, и Украина работает над привлечением россии к ответственности за этот и другие военные преступления.

Война •   •  1213 просмотра
Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

По мнению юриста, должностные лица Национального банка, принявшие решение о незаконной ликвидации банка "Конкорд" должны быть привлечены к ответственности.

Экономика •   •  15273 просмотра
Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в приграничной зоне Украины, нанося удары из различного оружия по Черниговской области.

Война •   •  3073 просмотра
российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

Все больше и больше российских солдат на фронте критикуют своих собственных командиров и проявляют панические настроения из-за стычек с украинскими войсками и становятся свидетелями эффективности украинского оружия.

Война •   •  3616 просмотра
Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту своего разрешения на использование немецкого оружия на территории России в войне рф против Украины.

Война •   •  5854 просмотра
Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Компания "Олсидз Блэк Си" лишь за последний год по меньшей мере трижды заявляла о том, что ее работу блокируют.

Экономика •   •  24760 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД

Двое граждан Украины были среди 4 погибших и 34 раненых в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от Пардубице, Чешская Республика.

Криминал и ЧП •   •  5397 просмотра
Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД

В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, находятся более 240 пассажиров

Более 240 пассажиров поездов, следующих в Перемышль в ЧОП, задерживаются из-за лобового столкновения поездов в Чехии.

Общество •   •  6739 просмотра
В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, находятся более 240 пассажиров

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Год назад российские агрессоры совершили ужасный террористический акт на территории Украины – взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Документирование последствий этого военного преступления против людей и окружающей среды продолжается до сих пор.

Война •   •  27506 просмотра
Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео

российский буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей" был успешно уничтожен украинским спецподразделением ГУР в ходе операции у берегов оккупированного Крыма.

Война •   •  8957 просмотра
Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео