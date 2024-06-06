Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Год назад, 6 июня 2023 года, российские военные совершили сознательное и просчитанное преступление, взорвав плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. За год удалось ликвидировать часть последствий российского удара. Впрочем, значительной работой будет привлечение рф к ответственности за этот и другие преступления войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Год назад российские оккупанты взорвали плотину и здания Каховской ГЭС. Это было сознательное и просчитанное преступление-одно из величайших их преступлений против природы и людей всего нашего региона. Даже точное количество погибших сейчас выяснить невозможно, потому что самый масштабный удар получила оккупированная часть Херсонщины - заявил Зеленский.

Он указал, что в общей сложности пострадали по меньшей мере десятки тысяч человек, сотни тысяч остались без питьевой воды. Были затоплены значительные территории Украины и уничтожено Каховское водохранилище, которое обеспечивало, в частности, стабильность работы Запорожской атомной станции – крупнейшей в Европе. По словам Президента, непосредственные последствия этого преступления ощущались даже в соседних странах нашего Черноморского региона.

За год нашему государству, нашим людям удалось ликвидировать часть последствий такого российского удара. Я благодарен всем, кто спасал людей, помогал обеспечивать жильем, восстанавливал поставки питьевой воды. Это значительная работа. И не менее значительной работой будет привлечение России к справедливой ответственности за этот и другие преступления войны-сознательные российские удары по людям и человечности, по всему живому - указал глава государства.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Документирование последствий этого военного преступления против людей и окружающей среды продолжается до сих пор.

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что по факту исследования последствий подрыва плотины Каховской ГЭС в КНИИСЭ была назначена комплексная судебная экспертиза. Прежде всего экспертами решался вопрос о причинах и механизме осуществления подрыва. Эта часть исследования в полной мере, соответствующие выводы переданы правоохранительным органам. Вторая, инженерно-экологическая часть, гораздо более объемная в контексте объектов исследований, и работа над ней продолжается. Для ее выполнения, по словам директора КНИИСЭ, привлечено почти 30 учреждений и организаций участников, профильные министерства и ведомства.

Он добавил, что по факту подрыва плотины Каховской ГЭС правоохранительными органами собраны огромные объемы информации, которые сейчас прорабатывают все привлеченные участники экспертной комиссии. Кроме этого, разработана определенная классификация направлений работы и зоны ответственности привлеченных к работе участников.