Голова Міндовкілля про збитки від підриву Каховської ГЕС: за два дні Україна втратила 14 кубічних кілометрів води

Підрив Каховської ГЕС став найбільшим актом екоциду з часів Другої світової війни, завдавши збитків на 146 мільярдів гривень. Це призвело до втрати 50% затоплених лісів, знищення ендемічних видів тварин і втрати 14 кубічних кілометрів води, залишивши 880 тисяч українців без доступу до питної води. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС - це найбільший акт екоциду з часів Другої світової війни. У результаті підриву ми підрахували збитки - 146 млрд гривень. На момент скоєння теракту це було понад 15% від загальної суми збитків, нарахованої на той момент - сказав Стрілець.

Він розповів, що велика вода зруйнувала значну кількість заповідних об’єктів. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів фіксує, що 50% лісу, який було затоплено, точно не виживе, понад тисячі тонн руйнації просто змило в Чорне море, втрачено ендемічні види тварин, а відсутність води пришвидшила питання зміни клімату, там стало сухо, і грунт буде висихати роками.

"Якщо відійти від екологічних наслідків і перейти до людей, то ми розуміємо, що 880 тисяч українців, потенційно, втратили доступ до питної води. Взагалі, підрив Каховської ГЕС - це втрата за 2 дні 14 кубічних кілометрів води, яку використовували для подачі питної води, для зрошення. Це 1,5 річний обсяг споживання українцями води, бо за один рік ми споживаємо 9 кубічних кілометрів", - додав міністр захисту довкілля та природних ресурсів.

Нагадаємо

Рік тому, 6 червня 2023 року, російські військові скоїли свідомий і прорахований злочин, підірвавши греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. За рік вдалося ліквідувати частину наслідків російського удару. Утім, значною роботою буде притягнення рф до відповідальності за цей та інші злочини війни.