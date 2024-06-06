Голова Міндовкілля про збитки від підриву Каховської ГЕС: за два дні Україна втратила 14 кубічних кілометрів води

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 16302 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 43961 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 64166 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109240 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133718 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137580 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 237505 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170878 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190165 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173004 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
5 м/с
46 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 27983 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 23968 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 27831 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 35461 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 41888 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 237502 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358827 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374728 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290377 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363446 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58762 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75526 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87051 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170027 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172598 перегляди
Актуальне
Голова Міндовкілля про збитки від підриву Каховської ГЕС: за два дні Україна втратила 14 кубічних кілометрів води

Голова Міндовкілля про збитки від підриву Каховської ГЕС: за два дні Україна втратила 14 кубічних кілометрів води

Київ • УНН

 • 22630 перегляди

Підрив ворогом Каховської гідроелектростанції, що стало найбільшим актом екоциду з часів Другої світової війни, що призвів до втрати 50% затоплених лісів, знищення ендемічних видів тварин і залишив 880 000 українців без доступу до питної води, завдав збитків у 146 мільярдів гривень.

Підрив Каховської ГЕС став найбільшим актом екоциду з часів Другої світової війни, завдавши збитків на 146 мільярдів гривень. Це призвело до втрати 50% затоплених лісів, знищення ендемічних видів тварин і втрати 14 кубічних кілометрів води, залишивши 880 тисяч українців без доступу до питної води. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС - це найбільший акт екоциду з часів Другої світової війни. У результаті підриву ми підрахували збитки - 146 млрд гривень. На момент скоєння теракту це було понад 15% від загальної суми збитків, нарахованої на той момент

- сказав Стрілець.

Він розповів, що велика вода зруйнувала значну кількість заповідних об’єктів. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів фіксує, що 50% лісу, який було затоплено, точно не виживе, понад тисячі тонн руйнації просто змило в Чорне море, втрачено ендемічні види тварин, а відсутність води пришвидшила питання зміни клімату, там стало сухо, і грунт буде висихати роками.

"Якщо відійти від екологічних наслідків і перейти до людей, то ми розуміємо, що 880 тисяч українців, потенційно, втратили доступ до питної води. Взагалі, підрив Каховської ГЕС - це втрата за 2 дні 14 кубічних кілометрів води, яку використовували для подачі питної води, для зрошення. Це 1,5 річний обсяг споживання українцями води, бо за один рік ми споживаємо 9 кубічних кілометрів", - додав міністр захисту довкілля та природних ресурсів.

Нагадаємо

Рік тому, 6 червня 2023 року, російські військові скоїли свідомий і прорахований злочин, підірвавши греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. За рік вдалося ліквідувати частину наслідків російського удару. Утім, значною роботою буде притягнення рф до відповідальності за цей та інші злочини війни.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійнаЕкономіка
chorne-moreЧорне море
khersonХерсон
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51