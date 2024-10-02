рф скоїла в Україні понад 4,7 тис. екологічних злочинів на 64 млрд доларів - Лубінець

росія скоїла в Україні понад 4700 екологічних злочинів на 64 млрд доларів. Це призвело до забруднення ґрунтів, води та повітря. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

"В межах робочої поїздки до Азербайджану виступив на Міжнародному Бакинському форуму омбудсменів з питань зміни клімату та прав людини. Розповів, що Росія скоїла в Україні понад 4700 екологічних злочинів на 64 млрд доларів, що призвело до забруднення ґрунтів, води, повітря та завдало шкоди природно-заповідному фонду України", - написав Лубінець.

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Також він зазначив, що було обговорено вплив замінувань на екологію.

Омбудсмен заявив, що внаслідок російської збройної агресії, Україна є найбільш замінованою державою світу.

"За даними ООН, це ставить під загрозу життя і здоров’я понад 6 мільйонів людей. Лише з 24 лютого 2022 року від підриву мін та вибухонебезпечних предметів загинуло 309 людей", - повідомив Лубінець.

За його словами, близько 142 тисячі кв. км вважаються потенційно замінованими. Для порівняння, після війни у Хорватії потенційно замінованими вважалися 13 тисяч кв. км. З 1996 року процес розмінування цієї території все ще не завершений.

"Наразі до розмінувань залучено 2149 операторів протимінної діяльності. Найбільшою потребою для України є забезпечення фахівців належним обладнанням і засобами. Питання захисту права на безпечне довкілля підлягає моєму парламентському контролю. Рекомендації щодо цього висвітлюю органам влади у своїх щорічних доповідях", - написав Лубінець.

Він наголосив, що чим довше окупанти залишатимуться в Україні, то швидше змінюватиметься клімат усієї планети, адже війни завдають непоправної шкоди довкіллю.

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