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Актуальне
рф скоїла в Україні понад 4,7 тис. екологічних злочинів на 64 млрд доларів - Лубінець

рф скоїла в Україні понад 4,7 тис. екологічних злочинів на 64 млрд доларів - Лубінець

Київ • УНН

 • 16175 перегляди

Омбудсмен Лубінець заявив про масштабні екологічні злочини рф в Україні. Через війну 142 тис. кв. км території потенційно заміновані, що загрожує життю 6 млн людей.

росія скоїла в Україні понад 4700 екологічних злочинів на 64 млрд доларів. Це призвело до забруднення ґрунтів, води та повітря. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

"В межах робочої поїздки до Азербайджану виступив на Міжнародному Бакинському форуму омбудсменів з питань зміни клімату та прав людини. Розповів, що Росія скоїла в Україні понад 4700 екологічних злочинів на 64 млрд доларів, що призвело до забруднення ґрунтів, води, повітря та завдало шкоди природно-заповідному фонду України", - написав Лубінець.

Збройна агресія рф псує родючість українського ґрунту - Держекоінспекція20.07.23, 12:09 • 167616 переглядiв

Також він зазначив, що було обговорено вплив замінувань на екологію.

Омбудсмен заявив, що внаслідок російської збройної агресії, Україна є найбільш замінованою державою світу.

"За даними ООН, це ставить під загрозу життя і здоров’я понад 6 мільйонів людей. Лише з 24 лютого 2022 року від підриву мін та вибухонебезпечних предметів загинуло 309 людей", - повідомив Лубінець.

За його словами, близько 142 тисячі кв. км вважаються потенційно замінованими. Для порівняння, після війни у Хорватії потенційно замінованими вважалися 13 тисяч кв. км. З 1996 року процес розмінування цієї території все ще не завершений.

"Наразі до розмінувань залучено 2149 операторів протимінної діяльності. Найбільшою потребою для України є забезпечення фахівців належним обладнанням і засобами. Питання захисту права на безпечне довкілля підлягає моєму парламентському контролю. Рекомендації щодо цього висвітлюю органам влади у своїх щорічних доповідях", - написав Лубінець.

Він наголосив, що чим довше окупанти залишатимуться в Україні, то швидше змінюватиметься клімат усієї планети, адже війни завдають непоправної шкоди довкіллю.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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