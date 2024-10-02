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рф совершила в Украине более 4,7 тыс. экологических преступлений на 64 млрд долларов - Лубинец

рф совершила в Украине более 4,7 тыс. экологических преступлений на 64 млрд долларов - Лубинец

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 14:59  •  5086 просмотра

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Омбудсмен Лубинец заявил о масштабных экологических преступлениях рф в Украине. Из-за войны 142 тыс. кв. км территории потенциально заминированы, что угрожает жизни 6 млн человек.

россия совершила в Украине более 4700 экологических преступлений на 64 млрд долларов. Это привело к загрязнению почв, воды и воздуха. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"В рамках рабочей поездки в Азербайджан выступил на Международном Бакинском форуме омбудсменов по вопросам изменения климата и прав человека. Рассказал, что россия совершила в Украине более 4700 экологических преступлений на 64 млрд долларов, что привело к загрязнению почв, воды, воздуха и нанесло ущерб природно-заповедному фонду Украины", - написал Лубинец.

Вооруженная агрессия рф портит плодородие украинской почвы - Госэкоинспекция20 июля 2023, 09:09 • 167536 просмотров

Также он отметил, что было обсуждено влияние заминирований на экологию.

Омбудсмен заявил, что в результате российской вооруженной агрессии, Украина является наиболее заминированным государством мира.

"По данным ООН, это ставит под угрозу жизнь и здоровье более 6 миллионов человек. Только с 24 февраля 2022 года от подрыва мин и взрывоопасных предметов погибло 309 человек", - сообщил Лубинец.

По его словам, около 142 тысячи кв. км считаются потенциально заминированными. Для сравнения, после войны в Хорватии потенциально заминированными считались 13 тысяч кв. км. С 1996 года процесс разминирования этой территории все еще не завершен.

"Сейчас к разминированию привлечено 2149 операторов противоминной деятельности. Наибольшей потребностью для Украины является обеспечение специалистов надлежащим оборудованием и средствами. Вопрос защиты права на безопасную окружающую среду подлежит моему парламентскому контролю. Рекомендации по этому освещаю органам власти в своих ежегодных докладах", - написал Лубинец.

Он отметил, что чем дольше оккупанты будут оставаться в Украине, тем быстрее будет меняться климат всей планеты, ведь войны наносят непоправимый вред окружающей среде.

Правительство приняло решение об ускорении гуманитарного разминирования3 сентября 2024, 09:52 • 24055 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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