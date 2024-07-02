росіяни завдали екологічної шкоди Сіверському Донцю на 1,9 млрд грн - звіт
Київ • УНН
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни завдали екологічної шкоди річці Сіверський Донець у Луганській області на суму 1,9 мільярда гривень.
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну росіяни завдали екологічної шкоди річці Сіверський Донець у Луганській області на суму 1,9 мільярда гривень, повідомили у вівторок у Державній екологічній інспекції у Луганській області, пише УНН.
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"ДЕІ у Луганській області з початку повномасштабної агресій російської федерації на територію України розраховано збитки, завдані основній водній артерії області річці Сіверський Донець на суму 1 927 946 183 грн", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, агресор зруйнував мостові переправи через річку Сіверський Донець уламки та частини яких потрапили до її русла.
"Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії інспекцією розраховано збитки, завдані водним об’єктам Луганської області, на суму 4 195 387 242 грн. До водних об’єктів Луганської області потрапило 15450 тонн уламків мостів та інших переправ", - зазначили у ДЕІ.
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