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росіяни завдали екологічної шкоди Сіверському Донцю на 1,9 млрд грн - звіт

Київ • УНН

 • 20708 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни завдали екологічної шкоди річці Сіверський Донець у Луганській області на суму 1,9 мільярда гривень.

росіяни завдали екологічної шкоди Сіверському Донцю на 1,9 млрд грн - звіт

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну росіяни завдали екологічної шкоди річці Сіверський Донець у Луганській області на суму 1,9 мільярда гривень, повідомили у вівторок у Державній екологічній інспекції у Луганській області, пише УНН.

Деталі

"ДЕІ у Луганській області з початку повномасштабної агресій російської федерації на територію України розраховано збитки, завдані основній водній артерії області річці Сіверський Донець на суму 1 927 946 183 грн", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, агресор зруйнував мостові переправи через річку Сіверський Донець уламки та частини яких потрапили до її русла.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії інспекцією розраховано збитки, завдані водним об’єктам Луганської області, на суму 4 195 387 242 грн. До водних об’єктів Луганської області потрапило 15450 тонн уламків мостів та інших переправ", - зазначили у ДЕІ.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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