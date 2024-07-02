С начала полномасштабного вторжения рф в Украину россияне нанесли экологический ущерб реке Северский Донец в Луганской области на сумму 1,9 миллиарда гривен, сообщили во вторник в Государственной экологической инспекции в Луганской области, пишет УНН.

Детали

"ГЭИ в Луганской области с начала полномасштабной агрессии российской федерации на территорию Украины рассчитан ущерб, нанесенный основной водной артерии области реке Северский Донец на сумму 1 927 946 183 грн", - говорится в сообщении.

Как указано, агрессор разрушил мостовые переправы через реку Северский Донец обломки и части которых попали в ее русло.

"Всего с начала полномасштабного вторжения россии инспекцией рассчитан ущерб, нанесенный водным объектам Луганской области, на сумму 4 195 387 242 грн. В водные объекты Луганской области попало 15 450 тонн обломков мостов и других переправ", - отметили в ГЭИ.

Захватчики создали продовольственный кризис на оккупированной Луганщине - ОВА