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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики создали продовольственный кризис на оккупированной Луганщине - ОВА

Захватчики создали продовольственный кризис на оккупированной Луганщине - ОВА

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 08:40  •  16414 просмотра

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российские оккупанты создали критическую гуманитарную ситуацию и продовольственный кризис в оккупированной Луганской области, заставляя жителей сдавать кровь за деньги и потреблять просроченные продукты питания из-за отсутствия поставок.

В населенных пунктах временно оккупированной Луганской области российские захватчики довели гуманитарную ситуацию до критической черты, северодончане вынуждены "зарабатывать" донорством, Невское и Макеевку обстреляли 151 раз. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

На оккупированных территориях гуманитарная ситуация достигла критической черты. Так, в Лисичанске, где местные третий год выживают за счет помощи от "братского народа", ограничили выдачу гуманитарки. Пищевые наборы выдают только людям в возрасте 70+, многодетным семьям и некоторым другим льготным категориям, и исключительно при наличии паспорта рф,

- говорится в сообщении.

Детали

В Северодонецке горожане вынуждены зарабатывать донорством: за одну "добровольную сдачу крови" платят 792 рубля. В соцсетях пишут, что это - едва ли не единственный гарантированный способ получить деньги.

Продовольственный кризис надвигается на Кременную. Из-за плотных боев вокруг города и длительного отсутствия света, сюда практически не завозят продовольственные товары, а те, что есть на полках, - сомнительного качества, ведь холодильники не работают. Много продуктов, срок употребления которых истек.

Не намного лучше ситуация и в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, которые также используют для "утилизации" просроченных продуктов, поскольку у людей нет ни денег, ни выбора.

В шахтерском Лутугинском районе появились объявления о наборе на работу на угольные предприятия российского анадыря, причем с предоставлением отсрочки от мобилизации. Люди возмущены, ведь всех местных принудительно отправили на войну, а в рф шахтерам - бронь.

Отмечается, что в населенных пунктах, где ситуация более-менее стабильна, коллаборационисты активно "национализируют" помещения, которые "имеют признаки бесхозного имущества". Так "администрация Старобельского муниципального округа" обнародовала список из 38 нежилых зданий, которые подпадают под эту категорию: стоматологическую клинику, клиническую лабораторию, всем известную кофейню, а также еще 50 жилых помещений.

Дополнение

Глава Луганщины Артем Лысогор сообщил, что враг 17 раз атаковал наши позиции на Купянском и Лиманском направлениях. Штурмовые действия успешно отражены вблизи Стельмаховки, Грековки, Невского и Макеевки. Бои продолжаются.

Горячее всего было в районе Невского. По самому поселку и соседней Макеевке россияне нанесли 151 обстрел: 67 - артиллерийских и 84 - с использованием БПЛА", - добавил он.

Луганщина на пороге голода: продолжается вывоз сотен тысяч тонн зерна в регионы рф5 июня 2024, 07:10 • 16891 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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