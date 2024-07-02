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Загарбники створили продовольчу кризу на окупованій Луганщині - ОВА

Київ • УНН

 • 21029 перегляди

російські окупанти створили критичну гуманітарну ситуацію та продовольчу кризу в окупованій Луганській області, змушуючи мешканців здавати кров за гроші та споживати прострочені продукти харчування через брак поставок.

Загарбники створили продовольчу кризу на окупованій Луганщині - ОВА

У населених пунктах тимчасово окупованої Луганської області російські загарбники довели гуманітарну ситуацію до критичної межі, сєвєродончани змушені "заробляти" донорством, Невське та Макіївку обстріляли 151 раз. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

На окупованих територіях гуманітарна ситуація досягла критичної межі. Так, у Лисичанську, де місцеві третій рік виживають за рахунок допомоги від "братнього народу", обмежили видачу гуманітарки. Харчові набори видають тільки людям у віці 70+, багатодітним родинам та деяким іншим пільговим категоріям, і виключно за наявності паспорта рф,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

У Сєвєродонецьку містяни змушені заробляти донорством: за одну "добровільну здачу крові" платять 792 рублі. У соцмережах пишуть, що це – чи не єдиний гарантований спосіб отримати гроші.

Продовольча криза насувається на Кремінну. Через щільні бої довкола міста та тривалу відсутність світла, сюди практично не завозять продовольчі товари, а ті, що є на полицях, – сумнівної якості, адже холодильники не працюють. Багато продуктів, строк вживання яких сплинув.

Не набагато краща ситуація й у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному, які також використовують для "утилізації" прострочених харчів, оскільки у людей немає ані грошей, ані вибору.

У шахтарському Лутугинському районі з’явились оголошення про набір на роботу до вугільних підприємств російського анадиря, при чому з наданням відстрочки від мобілізації. Люди обурені, адже усіх місцевих примусово відправили на війну, а у рф шахтарям – бронь.

Зазначається, що у населених пунктах, де ситуація більш-менш стабільна, колаборанти активно "націоналізують" приміщення, які "мають ознаки безхазяйного майна". Так "адміністрація Старобільського муніципального округу" оприлюднила список з 38 нежитлових будівель, які підпадають під цю категорію: стоматологічну клініку, клінічну лабораторію, усім відому кав'ярню, а також ще 50 житлових приміщень.

Доповнення

Очільник Луганщини Артем Лисогор повідомив, що ворог 17 разів атакував наші позиції на Куп’янському та Лиманському напрямках. Штурмові дії успішно відбито поблизу Стельмахівки, Греківки, Невського та Макіївки. Бої тривають.

Найгарячіше було в районі Невського. По самому селищу та сусідній Макіївці росіяни завдали 151 обстріл: 67 – артилерійських та 84 – із використанням БПЛА", – додав він.

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Ольга Розгон

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