Украина стала самой заминированной страной в мире: экологические вызовы обсудили на конференции в Хельсинки

российская агрессия нанесла непоправимый вред окружающей среде Украины. Об этом заявили участники конференции, посвященной восьмому пункту Формулы мира "Экологическая безопасность", пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака из-за российской военной агрессии заминированы почвы, загрязнены грунтовые воды, уничтожена треть украинских лесов, пострадали заповедники и дамба электростанции.

В результате Украина сейчас одна из самых заминированных стран мира. Совокупная площадь пораженных минами территорий вдвое больше Австрии. Это вредит мирным жителям и угрожает глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина - ключевой производитель продуктов питания - сказал он.

Он призвал участников конференции выработать механизмы ответственности за нанесенный окружающей среде вред.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что война россии против Украины вызвала массовое разрушение окружающей среды. Это привело к беспрецедентному загрязнению, разрушению экосистемы и потере биоразнообразия.

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Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что Украина возбудила 222 уголовных дела по факту нанесения ущерба природной среде, которые объединяют тысячи экологических военных преступлений, в том числе 14 случаев преступления экоцида, который совершила россия.

По словам Андрея Костина, приоритетными делами для Офиса Генерального прокурора в сфере экологии остаются расследование разрушения дамбы Каховской ГЭС и рисков для Запорожской АЭС.

Добавим

Эта конференция стала шестой из тех, которые проводят в продолжение первого Саммита мира. Результатом каждого такого мероприятия является Совместное коммюнике. После конференций на основе всех десяти пунктов Формулы мира будут сформированы предложения ко второму Саммиту мира.

Напомним

Министерство защиты окружающей среды Украины оценило экологический ущерб от войны в 60 млрд евро. Зафиксировано почти 5800 случаев ущерба окружающей среде, министерство готовит материалы для возмещения ущерба россией.

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