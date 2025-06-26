Укриття в школах, підземні лікарні та відбудова: Шмигаль провів нараду на Херсонщині

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з урядовцями на Херсонщині. Обговорили будівництво укриттів у школах, а також будівництво підземних лікарень у регіоні. Крім того, обговорили відновлення Посад-Покровського, де планується побудувати понад 260 нових будинків. Про це Шмигаль повідомив в Telegram, передає УНН.

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Сьогодні проводимо виїзну нараду на Херсонщині, обговоримо проблеми і виклики для регіону, злагоджені дії усіх рівнів влади для захисту і добробуту людей тут. Уряд приділяє особливу увагу прифронтовим територіям, оскільки вони потребують постійної системної підтримки. Херсонська область надзвичайно постраждала і продовжує страждати від російської агресії. За даними Світового банку потреби на відбудову Херсонщини становлять понад 35 млрд доларів, цифра не враховує тимчасово окуповані території, де ми наразі не можемо точно оцінити втрати і збитки. Швидку відбудову регіону здійснюємо прямо зараз, не чекаючи завершення війни, адже лікування, навчання, світло, вода, тепло, інфраструктура, все це потрібно українцям і, зокрема, херсонцям вже і сьогодні - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що у цьому році на всі проекти відновлення Херсонщини спрямуємо майже 6,3 млрд гривень, які розподіляться в межах чітко визначених пріоритетів.

Перший пріоритет - безпека освіти. Майже 752 млн гривень плануємо витратити на шкільні укриття, на шкільні автобуси, щоб діти навчалися в класах. Другий пріоритет - медицина. У медичних закладах будується укриття заради безпеки лікарів, пацієнтів. Минулого року в Херсоні облаштували такі сховища в трьох лікарнях. Цьогоріч одне з ключових завдань - реконструкція приймального відділення Херсонської дитячої обласної лікарні. На це передбачили 60 млн гривень - додав Шмигаль.

Він також наголосив, що більше половини багатопрофільних лікарень області цілком енергетично автономні, завдяки встановленню сонячних електростанцій, акумуляторів та інвенторів. Це надзвичайно важливо в умовах постійного російського терору.

Третій пріоритет - комплексна відбудова. Триває експериментальний проект з комплексного відновлення п'яти населених пунктів України. Один з них на Херсонщині, Посад-Покровське. Для цього в поточному році передбачили 2,2 млрд гривень. Плануємо збудувати понад 260 нових будинків. капітально відремонтувати ще близько сотні. Провели вже понад 70% робіт за влаштування водогону, почали будувати нову амбулаторію - наголосив прем’єр.

За його словами, четвертий пріоритет - фінансова стійкість громад.

Для прифронтового регіону це надзвичайно складний виклик. Держава допомагає Херсонщині і буде робити це і надалі. У 2025 році спрямували до області майже 3 млрд гривень дотації і субвенцій, зокрема для утримання комунального господарства, шкіл та лікарень - резюмував прем’єр.

Доповнення

В своєму Telegram-каналі, Шмигаль також розповів, що Міноборони та ОВА поставлено задачу забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони.

В медичній сфері, за його словами, вже будуються 11 підземних медичних закладів, зокрема обласна дитяча лікарня та міська клінічна лікарня.

В освітній сфері в області будуються перші підземні школи - щонайменше одна на громаду, які мають запрацювати до 1 вересня.

Також ведуться роботи щодо розмінування територій, зокрема вже 68% деокупованих територій.

Меліорація та агросектор. Після підриву Каховської ГЕС особливо гостро постало питання зрошення. Поставив завдання Мінагро розробити механізм компенсації для аграріїв, які самостійно відновлюють меліоративні системи, за прикладом компенсації за розмінування. Також опрацьовується розширення програми грантів та бюджетної підтримки для садівництва - написав Шмигаль.

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