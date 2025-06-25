На десятки проєктів укриттів у школах, уряд надав регіонам понад 6 млрд грн - Шмигаль
Київ • УНН
Український уряд виділив 6,2 млрд грн субвенції регіонам на будівництво укриттів у школах. Ці кошти дозволять реалізувати 144 проєкти укриттів у 100 громадах 22 областей. Заплановано завершити всі об'єкти до кінця року.
Глава уряду України доповів, що усі виділені кошти мають бути ефективно використані. Відповідно, об’єкти слід завершити вчасно і в повному обсязі. Питання на контролі профільних міністерств, передає УНН із посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Деталі
Сьогодні було проведено нараду щодо реалізації проєктів зі спорудження укриттів у закладах загальної середньої освіти. За повідомленням глави уряду Дениса Шмигаля, участь в нараді прийняли:
- Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров,
- Віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов;
- Міністр освіти і науки Оксен Лісовий;
- голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин;
- представники Мінфіну і голіви ОВА.
За підсумками повідомляється наступне:
Цьогоріч держава надала регіонам субвенцію обсягом 6,2 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Заплановано реалізацію 144 проєктів у 100 громадах 22 областей.
Як обіцяють в уряді, на основі підтвердження голів обласних адміністрацій.
На Рівненщині перевірять укриття через скарги на зачинені двері під час тривоги - ОВА09.06.25, 15:07 • 2642 перегляди
Всі виділені кошти будуть ефективно використані й об’єкти будуть завершені до кінця року
Денис Шмигаль додав, що відповідне питання на контролі профільних міністерств. Уряд буде ретельно координувати процес з ОВА.
"Маємо надати можливість усім дітям безпечно навчатися в очному режимі", - резюмував Шмигаль.
На Одещині викрили схему привласнення майже 4 млн грн під час закупівлі укриттів16.06.25, 20:10 • 3057 переглядiв