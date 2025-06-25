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На десятки проєктів укриттів у школах, уряд надав регіонам понад 6 млрд грн - Шмигаль

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Український уряд виділив 6,2 млрд грн субвенції регіонам на будівництво укриттів у школах. Ці кошти дозволять реалізувати 144 проєкти укриттів у 100 громадах 22 областей. Заплановано завершити всі об'єкти до кінця року.

На десятки проєктів укриттів у школах, уряд надав регіонам понад 6 млрд грн - Шмигаль

Глава уряду України доповів, що усі виділені кошти мають бути ефективно використані. Відповідно, об’єкти слід завершити вчасно і в повному обсязі. Питання на контролі профільних міністерств, передає УНН із посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Деталі

Сьогодні було проведено нараду щодо реалізації проєктів зі спорудження укриттів у закладах загальної середньої освіти. За повідомленням глави уряду Дениса Шмигаля, участь в нараді прийняли:

  • Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров,
    • Віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов;
      • Міністр освіти і науки Оксен Лісовий;
        • голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин;
          • представники Мінфіну і голіви ОВА.

            За підсумками повідомляється наступне:

            Цьогоріч держава надала регіонам субвенцію обсягом 6,2 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Заплановано реалізацію 144 проєктів у 100 громадах 22 областей. 

            - повідомив Шимгаль.

            Як обіцяють в уряді, на основі підтвердження голів обласних адміністрацій.

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            Всі виділені кошти будуть ефективно використані й об’єкти будуть завершені до кінця року

            - ідеться у дописі глави уряду України.

            Денис Шмигаль додав, що відповідне питання на контролі профільних міністерств. Уряд буде ретельно координувати процес з ОВА.

            "Маємо надати можливість усім дітям безпечно навчатися в очному режимі", - резюмував Шмигаль.

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            Ігор Тележніков

            Ігор Тележніков

            ПолітикаОсвітаФінанси
            Лісовий Оксен Васильович
            Чернишов Олексій Михайлович
            Федоров Михайло Альбертович
            Міністерство фінансів України
            Україна
            Шмигаль Денис Анатолійович
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