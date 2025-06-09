На Рівненщині перевірять укриття через скарги на зачинені двері під час тривоги - ОВА
Київ • УНН
Через скарги жителів Рівненщини на зачинені укриття під час повітряної тривоги, в області проведуть загальну перевірку захисних споруд. Керівникам громад наголосили на їхній персональній відповідальності за такі випадки.
Після скарг жителів Рівненщини на те, що під час повітряної атаки окремі укриття були зачиненими, в області проведуть загальну перевірку споруд захисту цивільного населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.
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За його словами, приводом для термінової онлайн-наради з керівниками тергромад та районів стали численні скарги жителів області. Люди повідомили, що під час повітряної тривоги не могли потрапити до захисних споруд, оскільки ті були зачинені.
Це недопустимо. Укриття під час повітряної тривоги мають бути відчиненими цілодобово. Доручив поліції та рятувальникам з’ясувати усі обставини, чому так сталося. А керівникам громад наголосив на їхній персональній відповідальності за такі випадки
Він закликав місцевих жителів у разі повторення подібних випадків телефонувати до поліції, або ж на цілодобову гарячу лінію ОВА.
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Нагадаємо
Рівненська область уранці 9 червня зазнала атаки рф, працювала ППО. Тривога у регіоні тривала майже 3,5 години. У результаті обстрілів цивільна інфраструктура не постраждала.