На Рівненщині перевірять укриття через скарги на зачинені двері під час тривоги - ОВА

Після скарг жителів Рівненщини на те, що під час повітряної атаки окремі укриття були зачиненими, в області проведуть загальну перевірку споруд захисту цивільного населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

За його словами, приводом для термінової онлайн-наради з керівниками тергромад та районів стали численні скарги жителів області. Люди повідомили, що під час повітряної тривоги не могли потрапити до захисних споруд, оскільки ті були зачинені.

Це недопустимо. Укриття під час повітряної тривоги мають бути відчиненими цілодобово. Доручив поліції та рятувальникам з’ясувати усі обставини, чому так сталося. А керівникам громад наголосив на їхній персональній відповідальності за такі випадки