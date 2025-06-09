В Ровенской области проверят укрытия из-за жалоб на закрытые двери во время тревоги - ОВА
Киев • УНН
Из-за жалоб жителей Ровенской области на закрытые укрытия во время воздушной тревоги, в области проведут общую проверку защитных сооружений. Руководителям общин отметили их персональную ответственность за такие случаи.
После жалоб жителей Ривненской области на то, что во время воздушной атаки отдельные укрытия были закрыты, в области проведут общую проверку сооружений защиты гражданского населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на начальника Ривненской областной военной администрации Александра Коваля.
Детали
По его словам, поводом для срочного онлайн-совещания с руководителями тергромад и районов стали многочисленные жалобы жителей области. Люди сообщили, что во время воздушной тревоги не могли попасть в защитные сооружения, поскольку те были закрыты.
Это недопустимо. Укрытия во время воздушной тревоги должны быть открыты круглосуточно. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям общин отметил их персональную ответственность за такие случаи
Он призвал местных жителей в случае повторения подобных случаев звонить в полицию, или же на круглосуточную горячую линию ОВА.
В МВД рассказали, что такое "защищенное пространство" и как оно будет выглядеть в школах15.08.24, 17:36 • 17158 просмотров
Напомним
Ривненская область утром 9 июня подверглась атаке рф, работала ПВО. Тревога в регионе длилась почти 3,5 часа. В результате обстрелов гражданская инфраструктура не пострадала.