В Ровенской области проверят укрытия из-за жалоб на закрытые двери во время тревоги - ОВА

После жалоб жителей Ривненской области на то, что во время воздушной атаки отдельные укрытия были закрыты, в области проведут общую проверку сооружений защиты гражданского населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на начальника Ривненской областной военной администрации Александра Коваля.

По его словам, поводом для срочного онлайн-совещания с руководителями тергромад и районов стали многочисленные жалобы жителей области. Люди сообщили, что во время воздушной тревоги не могли попасть в защитные сооружения, поскольку те были закрыты.

Это недопустимо. Укрытия во время воздушной тревоги должны быть открыты круглосуточно. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям общин отметил их персональную ответственность за такие случаи