В МВД рассказали, что такое "защищенное пространство" и как оно будет выглядеть в школах

В Украине активно создаются "защищенные пространства" для физической защиты, особенно в учебных заведениях. Эти помещения предназначены для защиты от косвенных действий средств поражения, уменьшая влияние чрезмерного давления и обломков. Заместитель главы МВД Леонид Тимченко объясняет, что такие пространства обустраиваются в подвальных, цокольных помещениях и на первых этажах, в частности путем использования габионов и металлических ставен. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Защищенное пространство" - это помещения для физической защиты. Они предназначены для защиты от косвенного действия средств поражения, путем уменьшения воздействия избыточного давления, воздушной ударной волны и действия ее обломков - сказал Тимченко.

Он рассказал, что местом расположения защищенных пространств рекомендуется выбирать подвальные и цокольные помещения, а также первые этажи. По предварительным расчетам размер помещения должен быть 1,2 кв.м. на одного ребенка.

Мы говорим о трех вариантах. Сейчас предложен быстрый механизм обустройства первых этажей учебных заведений габионами и металлическими ставнями, которые являются быстрыми в монтаже и имеют умеренную стоимость - добавил заместитель главы МВД.

Тимченко отметил, что защищенные пространства не являются объектом защитных сооружений гражданской защиты, ведь они лишь частично могут заменить полноценные укрытия. Он пояснил, что далеко не во всех учебных заведениях имеются укрытия, потому что это не предусматривалось при проектировании и строительстве этих помещений.

На сегодня защищенные пространства есть во многих учебных заведениях. В первую очередь, государство должно создать безопасные условия на территории общин с удовлетворительным или умеренным уровнем безопасности. Мы начали со школ, ведь дети должны получать качественное образование - добавил он.

Для проверки защищенных пространств в областных военных администрациях будут созданы специальные комиссии, в состав которых войдут также работники ГСЧС.

Дополнительно

13 августа Правительство утвердило постановление о Порядке реализации экспериментального проекта по созданию в зданиях и сооружениях учебных заведений защищенных пространств (помещений для физической защиты).

Напомним

С начала полномасштабного российского вторжения было уничтожено более 200 школ, еще более 1600 учреждений среднего образования были частично разрушены в результате вражеских атак. Многие школьники были вынуждены учиться дистанционно. Но подготовку к новому учебному году никто не отменял, а в Украине, несмотря на сложную ситуацию, продолжается восстановление поврежденных школ, и даже строительство новых.

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