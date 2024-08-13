Для школ будет три варианта наземных укрытий - Шмыгаль сообщил о решении правительства

Для школ разработали три варианта обустройства наземных укрытий, правительство взяло их на утверждение, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль, указав, что решение должно позволить около тысячи школ начать очное обучение в этом году, пишет УНН.

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"Важно, чтобы мы имели четкие надежные стандарты безопасных школьных пространств там, где невозможно использовать подземные укрытия и где это позволяет ситуация с безопасностью. Для этого ГСЧС и МОН совместно разработали три варианта обустройства наземных укрытий, которые сегодня утверждаем. Громады смогут их реализовать в зависимости от потребности и уровня угроз в населенном пункте и регионе. В итоге около тысячи школ уже в этом учебном году смогут начать процесс очного обучения", - указал Шмыгаль в Telegram.

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, правительство согласовало предложение МОН относительно экспериментального проекта по созданию в учебных заведениях защищенных пространств (помещений для физической защиты). Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта.

По словам Шмыгаля, через реализацию комплексной стратегии стремятся до конца 2024 года вернуть к безопасному офлайн-обучению 300 тысяч школьников. Наличие укрытий является главной предпосылкой. 2,5 млрд грн выделено в этом году на их строительство. "Важно, чтобы на местах эти средства были потрачены эффективно", - подчеркнул глава правительства.

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