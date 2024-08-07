Наземные укрытия и укрепление зданий: Шмыгаль рассказал об усилении безопасности в украинских школах

Накануне начала нового учебного года в Украине активно разработают ряд решений, которые позволят усилить защищенность образовательного процесса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Глава правительства провел совещание по укрытиям в школах с МОН, МВД, Мининфраструктуры, Минфином, ГСЧС и военными.

Наша цель - создать условия, чтобы как можно больше учеников получили возможность учиться очно. Вопрос укрытий в школах поднимался во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. На предыдущем совещании был дан ряд поручений. Сегодня заслушал информацию министров по подготовке инженерно-технических решений в учебных заведениях, которые позволят обеспечить физическую защиту детей - заявил Шмыгаль.

По его словам, министерства подготовили предложения, которые дадут возможность обустроить безопасные наземные укрытия. На совещании в частности заслушали также предложения по укреплению зданий школ для повышения их безопасности в целом.

Премьер подчеркнул, что сейчас МВД и МОН активно сотрудничают с руководителями областей. Громады также должны включаться в работу, ведь это прежде всего и об их безопасности, о безопасности наших детей.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что на правительственном уровне готовятся решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально