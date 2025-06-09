Рівненщину зранку знову атакував ворог, наслідків для цивільної інфраструктури немає - ОВА

Рівненська область уранці знову зазнала атаки рф, працювала ППО, цивільна інфраструктура не постраждала, повідомив голова Рінвненської ОВА Олександр Коваль у понеділок у Telegram, пише УНН.

Зранку ворог знову атакував Рівненщину. В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає. Працюємо далі - написав Коваль.

Нагадаємо

У Рівному було чутно вибухи на тлі ворожих пусків ракет після злету російського МіГ-31К. Моніторингові канали повідомляли про 2 ракети "Кинджал".

Уночі Рівненщина пережила одну з найжорсткіших атак - десятки "шахедів" і ракети.