Рівненщину зранку знову атакував ворог, наслідків для цивільної інфраструктури немає - ОВА
Київ • УНН
Вранці Рівненська область знову була атакована ворогом, але ППО спрацювала успішно. Цивільна інфраструктура не постраждала, повідомив Коваль.
Рівненська область уранці знову зазнала атаки рф, працювала ППО, цивільна інфраструктура не постраждала, повідомив голова Рінвненської ОВА Олександр Коваль у понеділок у Telegram, пише УНН.
Зранку ворог знову атакував Рівненщину. В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає. Працюємо далі
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У Рівному було чутно вибухи на тлі ворожих пусків ракет після злету російського МіГ-31К. Моніторингові канали повідомляли про 2 ракети "Кинджал".
Уночі Рівненщина пережила одну з найжорсткіших атак - десятки "шахедів" і ракети.