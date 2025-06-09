Ровенскую область утром снова атаковал враг, последствий для гражданской инфраструктуры нет - ОВА

Ровенская область утром снова подверглась атаке рф, работала ПВО, гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Утром враг снова атаковал Ровенскую область. В области работала ПВО. Последствий для гражданской инфраструктуры нет. Работаем дальше - написал Коваль.

Напомним

В Ровно были слышны взрывы на фоне вражеских пусков ракет после взлета российского МиГ-31К. Мониторинговые каналы сообщали о 2 ракетах "Кинжал".

Ночью Ровенская область пережила одну из самых жестоких атак - десятки "шахедов" и ракеты.