Ровенскую область утром снова атаковал враг, последствий для гражданской инфраструктуры нет - ОВА
Киев • УНН
Утром Ровенская область снова была атакована врагом, но ПВО сработала успешно. Гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил Коваль.
Ровенская область утром снова подверглась атаке рф, работала ПВО, гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Утром враг снова атаковал Ровенскую область. В области работала ПВО. Последствий для гражданской инфраструктуры нет. Работаем дальше
Напомним
В Ровно были слышны взрывы на фоне вражеских пусков ракет после взлета российского МиГ-31К. Мониторинговые каналы сообщали о 2 ракетах "Кинжал".
Ночью Ровенская область пережила одну из самых жестоких атак - десятки "шахедов" и ракеты.