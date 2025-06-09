Ровенскую область утром снова атаковал враг, последствий для гражданской инфраструктуры нет - ОВА

$41.470.00
47.270.10
ukenru
Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"
06:30 • 9836 просмотра

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"

Эксклюзив
05:45 • 32687 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога

8 июня, 14:44 • 43238 просмотра

США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский

7 июня, 15:01 • 102327 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

7 июня, 14:43 • 143121 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

7 июня, 13:51 • 88983 просмотра

Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье

7 июня, 12:58 • 104922 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

7 июня, 12:42 • 89782 просмотра

Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле

Эксклюзив
7 июня, 12:20 • 58916 просмотра

В Киеве произошла потасовка с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции

7 июня, 05:00 • 204303 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
76%
749мм
Популярные новости

Женщина и двое детей погибли в ДТП в Одесской области: полиция устанавливает обстоятельства аварии

8 июня, 21:25 • 24228 просмотра

Папа Римский поддержал установление общей даты Пасхи для всех христиан

8 июня, 22:41 • 27139 просмотра

Обстрелы будут продолжаться, пока Россию не удастся принудить к миру

9 июня, 00:05 • 22714 просмотра

В Польше могут пересмотреть результаты президентских выборов из-за подозрений в фальсификациях

9 июня, 01:18 • 35325 просмотра

В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

06:13 • 22850 просмотра
публикации

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

05:45 • 32701 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 49610 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 204306 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 189991 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 185669 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 90796 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 114130 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 182612 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 155999 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 195239 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Ровенскую область утром снова атаковал враг, последствий для гражданской инфраструктуры нет - ОВА

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Утром Ровенская область снова была атакована врагом, но ПВО сработала успешно. Гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил Коваль.

Ровенскую область утром снова атаковал враг, последствий для гражданской инфраструктуры нет - ОВА

Ровенская область утром снова подверглась атаке рф, работала ПВО, гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Утром враг снова атаковал Ровенскую область. В области работала ПВО. Последствий для гражданской инфраструктуры нет. Работаем дальше

- написал Коваль.

Напомним

В Ровно были слышны взрывы на фоне вражеских пусков ракет после взлета российского МиГ-31К. Мониторинговые каналы сообщали о 2 ракетах "Кинжал".

Ночью Ровенская область пережила одну из самых жестоких атак - десятки "шахедов" и ракеты.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Ровненская область
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
МиГ-31
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9