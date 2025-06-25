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На десятки проектов укрытий в школах, правительство предоставило регионам более 6 млрд грн - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Украинское правительство выделило 6,2 млрд грн субвенции регионам на строительство укрытий в школах. Эти средства позволят реализовать 144 проекта укрытий в 100 общинах 22 областей. Запланировано завершить все объекты до конца года.

На десятки проектов укрытий в школах, правительство предоставило регионам более 6 млрд грн - Шмыгаль

Глава правительства Украины доложил, что все выделенные средства должны быть эффективно использованы. Соответственно, объекты следует завершить вовремя и в полном объеме. Вопрос на контроле профильных министерств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Детали

Сегодня было проведено совещание по реализации проектов по строительству укрытий в учреждениях общего среднего образования. По сообщению главы правительства Дениса Шмыгаля, участие в совещании приняли:

  • Вице-премьер-министр Михаил Федоров,
    • Вице-премьер-министр Алексей Чернышов;
      • Министр образования и науки Оксен Лисовой;
        • председатель Госагентства восстановления Сергей Сухомлин;
          • представители Минфина и главы ОВА.

            По итогам сообщается следующее:

            В этом году государство предоставило регионам субвенцию в объеме 6,2 млрд грн на строительство укрытий в школах. Запланирована реализация 144 проектов в 100 общинах 22 областей.

            - сообщил Шмыгаль.

            Как обещают в правительстве, на основе подтверждения глав областных администраций.

             

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            Все выделенные средства будут эффективно использованы и объекты будут завершены до конца года

            - говорится в заметке главы правительства Украины.

            Денис Шмыгаль добавил, что соответствующий вопрос на контроле профильных министерств. Правительство будет тщательно координировать процесс с ОВА. Должны предоставить возможность всем детям безопасно учиться в очном режиме, резюмировал Шмыгаль.

            В Одесской области разоблачили схему присвоения почти 4 млн грн при закупке укрытий16.06.25, 20:10 • 3057 просмотров

            Игорь Тележников

            Игорь Тележников

            политикаОбразованиеФинансы
            Лісовий Оксен Васильович
            Алексей Чернышов
            Михаил Федоров
            Министерство финансов Украины
            Украина
            Денис Шмыгаль
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