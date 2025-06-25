На десятки проектов укрытий в школах, правительство предоставило регионам более 6 млрд грн - Шмыгаль

Глава правительства Украины доложил, что все выделенные средства должны быть эффективно использованы. Соответственно, объекты следует завершить вовремя и в полном объеме. Вопрос на контроле профильных министерств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Детали

Сегодня было проведено совещание по реализации проектов по строительству укрытий в учреждениях общего среднего образования. По сообщению главы правительства Дениса Шмыгаля, участие в совещании приняли:

Вице-премьер-министр Михаил Федоров,

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов;

Министр образования и науки Оксен Лисовой;

председатель Госагентства восстановления Сергей Сухомлин;

представители Минфина и главы ОВА.

По итогам сообщается следующее:

В этом году государство предоставило регионам субвенцию в объеме 6,2 млрд грн на строительство укрытий в школах. Запланирована реализация 144 проектов в 100 общинах 22 областей. - сообщил Шмыгаль.

Как обещают в правительстве, на основе подтверждения глав областных администраций.

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Все выделенные средства будут эффективно использованы и объекты будут завершены до конца года - говорится в заметке главы правительства Украины.

Денис Шмыгаль добавил, что соответствующий вопрос на контроле профильных министерств. Правительство будет тщательно координировать процесс с ОВА. Должны предоставить возможность всем детям безопасно учиться в очном режиме, резюмировал Шмыгаль.

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