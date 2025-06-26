Укрытия в школах, подземные больницы и восстановление: Шмыгаль провел совещание в Херсонской области

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
10:24 • 10515 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
09:58 • 30536 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
08:26 • 27527 просмотра
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Эксклюзив
08:12 • 75349 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
07:30 • 47512 просмотра
Что происходит с авиационной техникой после того, как она "отработала свое" – комментарии экспертов
06:55 • 49841 просмотра
Масштабный сбой "Резерв+" 26 июня: в Минобороны рассказали, когда ситуация стабилизируется
25 июня, 19:38 • 60465 просмотра
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
25 июня, 16:35 • 90664 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
25 июня, 15:23 • 93774 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
25 июня, 14:34 • 91530 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.6м/с
42%
750мм
Популярные новости
россияне создали фейк о мародерстве, чтобы сорвать эвакуацию в Сумской области - ЦПД26 июня, 02:17 • 77668 просмотра
Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек26 июня, 05:44 • 61964 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде07:00 • 31523 просмотра
"Референдум" VOKS2025 Виктора Орбана: стало известно, сколько венгров против членства Украины в ЕС08:18 • 47636 просмотра
Саммит ЕС стартует в Брюсселе: Украина и оборона в центре внимания09:38 • 8292 просмотра
публикации
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
09:58 • 30551 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
08:12 • 75364 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 96801 просмотра
Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях25 июня, 17:24 • 103258 просмотра
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились25 июня, 16:14 • 110991 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Гаага
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде07:00 • 31777 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 42955 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 50979 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 45732 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 80666 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Financial Times
BFM TV
Фокс Ньюс
Вашингтон Пост

Укрытия в школах, подземные больницы и восстановление: Шмыгаль провел совещание в Херсонской области

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание в Херсонской области, где обсудили ключевые потребности региона, пострадавшего от российской агрессии. Планы включают строительство укрытий, подземных больниц, восстановление Посад-Покровского и финансовую поддержку общин.

Укрытия в школах, подземные больницы и восстановление: Шмыгаль провел совещание в Херсонской области

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с чиновниками в Херсонской области. Обсудили строительство укрытий в школах, а также строительство подземных больниц в регионе. Кроме того, обсудили восстановление Посад-Покровского, где планируется построить более 260 новых домов. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Сегодня проводим выездное совещание в Херсонской области, обсудим проблемы и вызовы для региона, слаженные действия всех уровней власти для защиты и благополучия людей здесь. Правительство уделяет особое внимание прифронтовым территориям, поскольку они нуждаются в постоянной системной поддержке. Херсонская область чрезвычайно пострадала и продолжает страдать от российской агрессии. По данным Всемирного банка потребности на восстановление Херсонской области составляют более 35 млрд долларов, цифра не учитывает временно оккупированные территории, где мы пока не можем точно оценить потери и убытки. Быстрое восстановление региона осуществляем прямо сейчас, не дожидаясь завершения войны, ведь лечение, обучение, свет, вода, тепло, инфраструктура, все это нужно украинцам и, в частности, херсонцам уже и сегодня

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в этом году на все проекты восстановления Херсонской области направим почти 6,3 млрд гривен, которые распределятся в пределах четко определенных приоритетов.

Первый приоритет - безопасность образования. Почти 752 млн гривен планируем потратить на школьные укрытия, на школьные автобусы, чтобы дети учились в классах. Второй приоритет - медицина. В медицинских учреждениях строится укрытие ради безопасности врачей, пациентов. В прошлом году в Херсоне обустроили такие хранилища в трех больницах. В этом году одна из ключевых задач - реконструкция приемного отделения Херсонской детской областной больницы. На это предусмотрели 60 млн гривен

- добавил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что больше половины многопрофильных больниц области полностью энергетически автономны, благодаря установке солнечных электростанций, аккумуляторов и инвенторов. Это чрезвычайно важно в условиях постоянного российского террора.

Третий приоритет - комплексное восстановление. Продолжается экспериментальный проект по комплексному восстановлению пяти населенных пунктов Украины. Один из них в Херсонской области, Посад-Покровское. Для этого в текущем году предусмотрели 2,2 млрд гривен. Планируем построить более 260 новых домов. капитально отремонтировать еще около сотни. Провели уже более 70% работ по устройству водопровода, начали строить новую амбулаторию

- подчеркнул премьер.

По его словам, четвертый приоритет - финансовая устойчивость общин.

Для прифронтового региона это чрезвычайно сложный вызов. Государство помогает Херсонской области и будет делать это и в дальнейшем. В 2025 году направили в область почти 3 млрд гривен дотации и субвенций, в частности для содержания коммунального хозяйства, школ и больниц

- резюмировал премьер.

Дополнение

В своем Telegram-канале, Шмыгаль также рассказал, что Минобороны и ОВА поставлена задача обеспечить координацию с военными и оперативно перераспределить средства РЭБ в прифронтовые регионы.

В медицинской сфере, по его словам, уже строятся 11 подземных медицинских учреждений, в частности областная детская больница и городская клиническая больница.

В образовательной сфере в области строятся первые подземные школы - по меньшей мере одна на общину, которые должны заработать до 1 сентября.

Также ведутся работы по разминированию территорий, в частности уже 68% деоккупированных территорий.

Мелиорация и агросектор. После подрыва Каховской ГЭС особенно остро встал вопрос орошения. Поставил задачу Минагро разработать механизм компенсации для аграриев, которые самостоятельно восстанавливают мелиоративные системы, по примеру компенсации за разминирование. Также прорабатывается расширение программы грантов и бюджетной поддержки для садоводства

- написал Шмыгаль.

Напомним

Глава правительства Украины доложил, что все выделенные средства должны быть эффективно использованы. Соответственно, объекты следует завершить вовремя и в полном объеме. Вопрос на контроле профильных министерств.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаполитика
Всемирный банк
Херсонская область
Каховская плотина
Денис Шмыгаль
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9