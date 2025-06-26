Укрытия в школах, подземные больницы и восстановление: Шмыгаль провел совещание в Херсонской области

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с чиновниками в Херсонской области. Обсудили строительство укрытий в школах, а также строительство подземных больниц в регионе. Кроме того, обсудили восстановление Посад-Покровского, где планируется построить более 260 новых домов. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Сегодня проводим выездное совещание в Херсонской области, обсудим проблемы и вызовы для региона, слаженные действия всех уровней власти для защиты и благополучия людей здесь. Правительство уделяет особое внимание прифронтовым территориям, поскольку они нуждаются в постоянной системной поддержке. Херсонская область чрезвычайно пострадала и продолжает страдать от российской агрессии. По данным Всемирного банка потребности на восстановление Херсонской области составляют более 35 млрд долларов, цифра не учитывает временно оккупированные территории, где мы пока не можем точно оценить потери и убытки. Быстрое восстановление региона осуществляем прямо сейчас, не дожидаясь завершения войны, ведь лечение, обучение, свет, вода, тепло, инфраструктура, все это нужно украинцам и, в частности, херсонцам уже и сегодня - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в этом году на все проекты восстановления Херсонской области направим почти 6,3 млрд гривен, которые распределятся в пределах четко определенных приоритетов.

Первый приоритет - безопасность образования. Почти 752 млн гривен планируем потратить на школьные укрытия, на школьные автобусы, чтобы дети учились в классах. Второй приоритет - медицина. В медицинских учреждениях строится укрытие ради безопасности врачей, пациентов. В прошлом году в Херсоне обустроили такие хранилища в трех больницах. В этом году одна из ключевых задач - реконструкция приемного отделения Херсонской детской областной больницы. На это предусмотрели 60 млн гривен - добавил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что больше половины многопрофильных больниц области полностью энергетически автономны, благодаря установке солнечных электростанций, аккумуляторов и инвенторов. Это чрезвычайно важно в условиях постоянного российского террора.

Третий приоритет - комплексное восстановление. Продолжается экспериментальный проект по комплексному восстановлению пяти населенных пунктов Украины. Один из них в Херсонской области, Посад-Покровское. Для этого в текущем году предусмотрели 2,2 млрд гривен. Планируем построить более 260 новых домов. капитально отремонтировать еще около сотни. Провели уже более 70% работ по устройству водопровода, начали строить новую амбулаторию - подчеркнул премьер.

По его словам, четвертый приоритет - финансовая устойчивость общин.

Для прифронтового региона это чрезвычайно сложный вызов. Государство помогает Херсонской области и будет делать это и в дальнейшем. В 2025 году направили в область почти 3 млрд гривен дотации и субвенций, в частности для содержания коммунального хозяйства, школ и больниц - резюмировал премьер.

Дополнение

В своем Telegram-канале, Шмыгаль также рассказал, что Минобороны и ОВА поставлена задача обеспечить координацию с военными и оперативно перераспределить средства РЭБ в прифронтовые регионы.

В медицинской сфере, по его словам, уже строятся 11 подземных медицинских учреждений, в частности областная детская больница и городская клиническая больница.

В образовательной сфере в области строятся первые подземные школы - по меньшей мере одна на общину, которые должны заработать до 1 сентября.

Также ведутся работы по разминированию территорий, в частности уже 68% деоккупированных территорий.

Мелиорация и агросектор. После подрыва Каховской ГЭС особенно остро встал вопрос орошения. Поставил задачу Минагро разработать механизм компенсации для аграриев, которые самостоятельно восстанавливают мелиоративные системы, по примеру компенсации за разминирование. Также прорабатывается расширение программы грантов и бюджетной поддержки для садоводства - написал Шмыгаль.

Напомним

Глава правительства Украины доложил, что все выделенные средства должны быть эффективно использованы. Соответственно, объекты следует завершить вовремя и в полном объеме. Вопрос на контроле профильных министерств.