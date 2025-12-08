Зустріч європейських лідерів із Зеленським у Лондоні: у Стармера озвучли головний принцип переговорів

$42.180.00
7 грудня, 17:16 • 11929 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 19995 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 20380 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 25475 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 50747 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 61727 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 66295 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58692 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 61074 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57300 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 52097 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 61577 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 73484 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 94763 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 81563 перегляди
Зустріч європейських лідерів із Зеленським у Лондоні: у Стармера озвучли головний принцип переговорів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден заявив, що принцип переговорів європейських лідерів із Президентом України в Лондоні полягає в наданні Києву можливості самостійно вирішувати своє майбутнє. Ці переговори є "переломним моментом" для досягнення справедливого миру та гарантій безпеки для України.

Зустріч європейських лідерів із Зеленським у Лондоні: у Стармера озвучли головний принцип переговорів

Принципом переговорів європейських лідерів із Президентом України в Лондоні буде те, щоб Київ мав можливість самостійно вирішувати своє майбутнє. Про це заявив міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Він назвав ці переговори "справді переломним моментом" у контексті досягнення миру в Україні.

Усі хочуть, щоб війна закінчилася, але щоб вона закінчилася таким чином, щоб Україна мала свободу вибору в майбутньому. Це означає справедливе завершення війни, а також гарантії безпеки для України в майбутньому, а не абсолютно беззубу організацію, яка не здатна вирішувати своє майбутнє

- сказав британський урядовець.

Видання додає, що переговори відбуватимуться на тлі побоювання європейців щодо розпаду трансатлантичного союзу після того, як США минулого місяця запропонували мирний план із 28 пунктів, розроблений разом з росією.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також із лідерами Франції та Німеччини на Даунінг-стріт. Зустріч відбудеться на тлі переговорів щодо припинення війни в Україні.

"Конструктивна, хоч і непроста": Зеленський розповів про розмову з американцями та поділився планами на тиждень07.12.25, 23:57 • 2674 перегляди

Вадим Хлюдзинський

