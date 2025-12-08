Зустріч європейських лідерів із Зеленським у Лондоні: у Стармера озвучли головний принцип переговорів

Принципом переговорів європейських лідерів із Президентом України в Лондоні буде те, щоб Київ мав можливість самостійно вирішувати своє майбутнє. Про це заявив міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Він назвав ці переговори "справді переломним моментом" у контексті досягнення миру в Україні.

Усі хочуть, щоб війна закінчилася, але щоб вона закінчилася таким чином, щоб Україна мала свободу вибору в майбутньому. Це означає справедливе завершення війни, а також гарантії безпеки для України в майбутньому, а не абсолютно беззубу організацію, яка не здатна вирішувати своє майбутнє - сказав британський урядовець.

Видання додає, що переговори відбуватимуться на тлі побоювання європейців щодо розпаду трансатлантичного союзу після того, як США минулого місяця запропонували мирний план із 28 пунктів, розроблений разом з росією.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також із лідерами Франції та Німеччини на Даунінг-стріт. Зустріч відбудеться на тлі переговорів щодо припинення війни в Україні.

"Конструктивна, хоч і непроста": Зеленський розповів про розмову з американцями та поділився планами на тиждень