Встреча европейских лидеров с Зеленским в Лондоне: у Стармера озвучили главный принцип переговоров

Принципом переговоров европейских лидеров с Президентом Украины в Лондоне будет то, чтобы Киев имел возможность самостоятельно решать свое будущее. Об этом заявил министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Он назвал эти переговоры "действительно переломным моментом" в контексте достижения мира в Украине.

Все хотят, чтобы война закончилась, но чтобы она закончилась таким образом, чтобы Украина имела свободу выбора в будущем. Это означает справедливое завершение войны, а также гарантии безопасности для Украины в будущем, а не абсолютно беззубую организацию, которая не способна решать свое будущее - сказал британский чиновник.

Издание добавляет, что переговоры будут проходить на фоне опасений европейцев относительно распада трансатлантического союза после того, как США в прошлом месяце предложили мирный план из 28 пунктов, разработанный совместно с Россией.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции и Германии на Даунинг-стрит. Встреча состоится на фоне переговоров по прекращению войны в Украине.

"Конструктивная, хоть и непростая": Зеленский рассказал о разговоре с американцами и поделился планами на неделю