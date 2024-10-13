В окупованих росією Донецьку та Макіївці обмежать подачу води споживачам - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Росіяни зупиняють водопостачання в окупованих Донецьку та Макіївці. Причина - злочинна діяльність окупаційної адміністрації, а не "планові роботи", як стверджують окупанти.
З понеділка, 14 жовтня, росіяни припиняють подачу води споживачам у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці. Самі окупанти пояснюють таке рішення плановими роботами, обіцяючи воду тільки по кілька годин раз на два дні, але насправді причина відсутності води - злочинна діяльність російської окупаційної адміністрації у роботі місцевих водоканалів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Росіяни припиняють подачу води споживачам у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці з 14 жовтня. Обіцяють воду тільки по кілька годин раз на два дні. Пояснюють це плановими роботами. Втім насправді причина відсутності води в кранах помешкань – злочинна діяльність російської окупаційної адміністрації у роботі місцевих водоканалів. Більше того, кошти, які кремль виділяє на відбудову знищеного ним Донбасу дерибаняться на рівні місцевих гауляйтері та колаборантів
Також наголошується, що гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях Донбасу спричинили дії окупантів, зокрема підірвавши дамби Каховської ГЕС.
Вирішити ситуацію можна лише через повну деокупацію українських територій
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