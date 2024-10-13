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В окупованих росією Донецьку та Макіївці обмежать подачу води споживачам - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 24639 перегляди

Росіяни зупиняють водопостачання в окупованих Донецьку та Макіївці. Причина - злочинна діяльність окупаційної адміністрації, а не "планові роботи", як стверджують окупанти.

В окупованих росією Донецьку та Макіївці обмежать подачу води споживачам - Центр нацспротиву

З понеділка, 14 жовтня, росіяни припиняють подачу води споживачам у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці. Самі окупанти пояснюють таке рішення плановими роботами, обіцяючи воду тільки по кілька годин раз на два дні, але насправді причина відсутності води - злочинна діяльність російської окупаційної адміністрації у роботі місцевих водоканалів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Росіяни припиняють подачу води споживачам у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці з 14 жовтня. Обіцяють воду тільки по кілька годин раз на два дні. Пояснюють це плановими роботами. Втім насправді причина відсутності води в кранах помешкань – злочинна діяльність російської окупаційної адміністрації у роботі місцевих водоканалів. Більше того, кошти, які кремль виділяє на відбудову знищеного ним Донбасу дерибаняться на рівні місцевих гауляйтері та колаборантів

- йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях Донбасу спричинили дії окупантів, зокрема підірвавши дамби Каховської ГЕС.

Вирішити ситуацію можна лише через повну деокупацію українських територій

 - зазначили в ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях сходу росіяни вже не вперше присвоюють собі стипендії студентів.

Павло Башинський

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