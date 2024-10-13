В оккупированных Россией Донецке и Макеевке ограничат подачу воды потребителям - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Россияне останавливают водоснабжение в оккупированных Донецке и Макеевке. Причина - преступная деятельность оккупационной администрации, а не «плановые работы», как утверждают оккупанты.
С понедельника, 14 октября, россияне прекращают подачу воды потребителям во временно оккупированных Донецке и Макеевке. Сами оккупанты объясняют такое решение плановыми работами, обещая воду только по несколько часов раз в два дня, но на самом деле причина отсутствия воды - преступная деятельность российской оккупационной администрации в работе местных водоканалов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Россияне прекращают подачу воды потребителям во временно оккупированных Донецке и Макеевке с 14 октября. Обещают воду только по несколько часов раз в два дня. Объясняют это плановыми работами. Впрочем, на самом деле причина отсутствия воды в кранах помещений - преступная деятельность российской оккупационной администрации в работе местных водоканалов. Более того, средства, которые кремль выделяет на восстановление уничтоженного им Донбасса дерибанятся на уровне местных гауляйтеров и коллаборационистов
Также отмечается, что гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Донбасса вызвали действия оккупантов, в частности взорвав дамбы Каховской ГЭС.
Решить ситуацию можно только через полную деоккупацию украинских территорий
Напомним,
На временно оккупированных территориях востока россияне уже не впервые присваивают себе стипендии студентов.