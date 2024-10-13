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В оккупированных Россией Донецке и Макеевке ограничат подачу воды потребителям - Центр нацсопротивления

В оккупированных Россией Донецке и Макеевке ограничат подачу воды потребителям - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 15:09  •  1807 просмотра

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Россияне останавливают водоснабжение в оккупированных Донецке и Макеевке. Причина - преступная деятельность оккупационной администрации, а не «плановые работы», как утверждают оккупанты.

С понедельника, 14 октября, россияне прекращают подачу воды потребителям во временно оккупированных Донецке и Макеевке. Сами оккупанты объясняют такое решение плановыми работами, обещая воду только по несколько часов раз в два дня, но на самом деле причина отсутствия воды - преступная деятельность российской оккупационной администрации в работе местных водоканалов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Россияне прекращают подачу воды потребителям во временно оккупированных Донецке и Макеевке с 14 октября. Обещают воду только по несколько часов раз в два дня. Объясняют это плановыми работами. Впрочем, на самом деле причина отсутствия воды в кранах помещений - преступная деятельность российской оккупационной администрации в работе местных водоканалов. Более того, средства, которые кремль выделяет на восстановление уничтоженного им Донбасса дерибанятся на уровне местных гауляйтеров и коллаборационистов

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Донбасса вызвали действия оккупантов, в частности взорвав дамбы Каховской ГЭС.

Решить ситуацию можно только через полную деоккупацию украинских территорий

 - отметили в ЦНС.

Напомним,

На временно оккупированных территориях востока россияне уже не впервые присваивают себе стипендии студентов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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