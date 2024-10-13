Окупанти розкрадають стипендії дітей на тимчасово окупованій Донеччині - Спротив

На тимчасово окупованих територіях сходу росіяни вже не вперше присвоюють собі стипендії студентів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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Зазначається, що невиплата стипендій студентам коледжів і професійно-технічних училищ стала звичним явищем, з яким більшість учнів змирилася. Проте ситуація змінилася у Макіївці, де директор одного з ліцеїв, який співпрацює з російською окупаційною адміністрацією, присвоїв 175 тисяч російських рублів, призначених для стипендій.

Це вже тенденція, коли окупаційні адміністрації навчальних закладів організували злочинні схеми, через які привласнюють кошти, призначені на виплату стипендій,

Схожа ситуація склалася і зі студентами "Луганського художньо-промислового коледжу", серед яких багато дітей-сиріт, які протягом півроку не отримували стипендії. Це свідчить про систематичне розкрадання коштів, що вже стало нормою в умовах окупації.

Окупаційні адміністрації продовжують ігнорувати потреби дітей, які потребують фінансової підтримки для навчання, в той час як колаборанти отримують обіцянки "захмарних" зарплат і соціальних пільг,