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Окупанти розкрадають стипендії дітей на тимчасово окупованій Донеччині - Спротив

Київ • УНН

 • 28717 перегляди

На окупованих територіях Донеччини росіяни систематично привласнюють стипендії студентів. У Макіївці директор ліцею присвоїв 175 тисяч рублів, призначених для виплат учням.

Окупанти розкрадають стипендії дітей на тимчасово окупованій Донеччині - Спротив

На тимчасово окупованих територіях сходу росіяни вже не вперше присвоюють собі стипендії студентів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що невиплата стипендій студентам коледжів і професійно-технічних училищ стала звичним явищем, з яким більшість учнів змирилася. Проте ситуація змінилася у Макіївці, де директор одного з ліцеїв, який співпрацює з російською окупаційною адміністрацією, присвоїв 175 тисяч російських рублів, призначених для стипендій.

Це вже тенденція, коли окупаційні адміністрації навчальних закладів організували злочинні схеми, через які привласнюють кошти, призначені на виплату стипендій,

- йдеться у повідомлені.

Схожа ситуація склалася і зі студентами "Луганського художньо-промислового коледжу", серед яких багато дітей-сиріт, які протягом півроку не отримували стипендії. Це свідчить про систематичне розкрадання коштів, що вже стало нормою в умовах окупації.

Окупаційні адміністрації продовжують ігнорувати потреби дітей, які потребують фінансової підтримки для навчання, в той час як колаборанти отримують обіцянки "захмарних" зарплат і соціальних пільг,

- додали у ЦНС.

Окупанти планують залучати священників кремлівської церкви до навчального процесу - Спротив11.10.24, 01:22 • 16220 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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