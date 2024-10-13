Оккупанты разворовывают стипендии детей на временно оккупированной Донетчине - Сопротивление

На временно оккупированных территориях востока россияне уже не впервые присваивают себе стипендии студентов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что невыплата стипендий студентам колледжей и профессионально-технических училищ стала привычным явлением, с которым большинство учащихся смирилось. Однако ситуация изменилась в Макеевке, где директор одного из лицеев, который сотрудничает с российской оккупационной администрацией, присвоил 175 тысяч российских рублей, предназначенных для стипендий.

Это уже тенденция, когда оккупационные администрации учебных заведений организовали преступные схемы, через которые присваивают средства, предназначенные на выплату стипендий,

Похожая ситуация сложилась и со студентами «Луганского художественно-промышленного колледжа», среди которых много детей-сирот, которые в течение полугода не получали стипендии. Это свидетельствует о систематическом хищении средств, что уже стало нормой в условиях оккупации.

Оккупационные администрации продолжают игнорировать потребности детей, которые нуждаются в финансовой поддержке для обучения, в то время как коллаборационисты получают обещания «заоблачных» зарплат и социальных льгот,