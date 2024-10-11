Оккупанты планируют привлекать священников кремлевской церкви к учебному процессу - Сопротивление
Киев • УНН
На оккупированных территориях Украины россияне хотят привлечь священников рпц к учебному процессу в школах. Цель - "духовно-нравственное воспитание" молодежи и пропаганда "русского мира".
На ВОТ Украины россияне хотят больше привлекать священников кремлевской церкви к учебному процессу в школах. Об этом сообщает Центр нацсопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что россияне планируют больше привлекать священников кремлевской церкви к учебному процессу с целью "духовно-нравственного воспитания" молодежи.
Конечно, что на самом деле так называемые священнослужители будут пропагандировать так называемый "русский мир", а именно покорность царю и насаждать российскую пропаганду лицемерия и лжи. Также именно на церквей возложена основная функция антизападной риторики,
Сейчас руководство русской церкви получило уже задание разработать комплекс занятий и определить ответственных за их проведение. После этого они должны направить свою концепцию в департаменты образования при оккупационных администрациях.
Центр национального сопротивления отмечает, что в условиях, когда враг использует школы как элемент уничтожения самосознания целого поколения нации, именно на родителей ложится большая ответственность за воспитание ребенка,
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