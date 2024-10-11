На ВОТ Украины россияне хотят больше привлекать священников кремлевской церкви к учебному процессу в школах. Об этом сообщает Центр нацсопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что россияне планируют больше привлекать священников кремлевской церкви к учебному процессу с целью "духовно-нравственного воспитания" молодежи.

Конечно, что на самом деле так называемые священнослужители будут пропагандировать так называемый "русский мир", а именно покорность царю и насаждать российскую пропаганду лицемерия и лжи. Также именно на церквей возложена основная функция антизападной риторики,