В школах оккупированного Мариуполя планируют изготавливать беспилотники для "сво" - Сопротивление

Проектировать и изготавливать беспилотники для нужд армии рф будут в 47-й школе временно оккупированного Мариуполя, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным Центра, оккупанты открыли специализированный инженерный класс с авиационным направлением. Происходит это в рамках реализации программы путина под названием "образование".

"Это уже далеко не первый случай, когда россияне используют детей на временно оккупированных территориях Украины для производства оружия, которое впоследствии убивает украинцев и уничтожает наши города. Для этого в кремле выдали учебники по "беспилотным авиационным системам" и обеспечили школы на временно оккупированных территориях Украины. Выпустила их на россии компания-производитель дронов "Геоскан" и издательство "Просвещение", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что Целое поколение украинской молодежи становится свидетелем милитаризации, что создает иллюзию, будто война, развязанная путинской россией на нашей земле, является привычным явлением. Но это не только иллюзия. Детей реально втягивают в войну.

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