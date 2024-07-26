россия начала привлекать новые дешевые беспилотники к своим дальнобойным атакам на Украину, чтобы выявлять украинские системы ПВО. Дроны оснащены камерами и SIM-картами украинских операторов для отправки изображений российским военным. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Россия начала привлекать новые дешевые беспилотники к своим дальнобойным атакам на Украину, чтобы попытаться идентифицировать противовоздушную оборону, снять любые повреждения и действовать как приманки. Два новых типа беспилотников, которые россия использовала в пяти атаках беспилотников за последние две-три недели, включая ночной удар в четверг, изготовлены из таких материалов, как пенопласт и фанера - пишет издание.

Отмечается, что один тип дрона несет камеру и SIM-карту украинских операторов для отправки изображений российским военным.

Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где стоят пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются... получить картину, где расположены все наши ПВО - рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.

Издание отмечает, что россия стремится адаптировать свою тактику и испытать новые технологии, чтобы получить преимущество во время ежедневных ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и инфраструктуре.

Созданные Ираном ударные беспилотники «Shahed», стали основным элементом российских воздушных атак с тех пор, как их начали использовать в первый год полномасштабного вторжения России, начатого в феврале 2022 года. Украина, которая с марта призывает Запад усилить противовоздушную оборону для отражения усиленных российских авиаударов по своим энергетическим объектам, пытается скрывать расположение своих систем ПВО - добавляет издание.

Черняк рассказал, что новые российские беспилотники с камерами не несут взрывчатки, но очень напоминают обычные беспилотники Shahed и летают с ними группами.

Поскольку он практически не отличается от обычного ударного беспилотника с земли, его все равно нужно сбить, чтобы выявить, где расположены системы противовоздушной обороны Украины - пишет издание.

Новые беспилотники, вероятно, будут стоить всего 10 000 долларов каждый, несмотря на большой радиус действия, что делает их гораздо дешевле в производстве, чем ракеты ПВО.

Напомним,

Министерство национальной обороны Румынии подтвердило в четверг, что идентифицировало обломки БПЛА российского происхождения в окрестностях Плауру в уезде Тульча, в районе, где объявляли оповещение из-за атак рф на Украину.