У школах окупованого Маріуполя планують виготовляти безпілотники для “сво” - Спротив
Київ • УНН
У 47-й школі окупованого Маріуполя відкрили інженерний клас для проектування безпілотників. Це частина російської програми мілітаризації української молоді на окупованих територіях.
Проектувати та виготовляти безпілотники для потреб армії рф будуть у 47-мій школі тимчасово окупованого Маріуполя, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
За даними Центру, окупанти відкрили спеціалізований інженерний клас із авіаційним скеруванням. Відбувається це у рамках реалізації програми путіна під назвою "образованіє".
"Це вже далеко не перший випадок, коли росіяни використовують дітей на тимчасово окупованих територіях України до виробництва зброї, яка згодом вбиває українців та знищує наші міста. Для цього у кремлі видали підручники з "безпілотних авіаційних систем" і забезпечили школи на тимчасово окуповані території України. Випустила їх на росії компанія-виробник дронів "Геоскан" і видавництво "Просвєщєніє", - йдеться у повідомленні.
У Центрі наголосили, що Ціле покоління української молоді стає свідком мілітаризації, що створює ілюзію, ніби війна, розв’язана путінською росією на нашій землі, є звичним явищем. Але це не тільки ілюзія. Дітей реально втягують у війну.
росія використовує дешеві безпілотники з камерами для локалізації ППО України - ЗМІ 26.07.24, 21:45 • 46799 переглядiв