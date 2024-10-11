Окупанти планують залучати священників кремлівської церкви до навчального процесу - Спротив

На ТОТ України росіяни хочуть більше залучати священників кремлівської церкви до навчального процесу в школах. Про це повідомляє Центр нацспротиву, пише УНН.

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Зазначається, що росіяни планують більше залучати священників кремлівської церкви до навчального процесу з метою "духовно-морального виховання" молоді.

Звичайно, що насправді так звані священнослужителі будуть пропагувати так званий "русскій мір", а саме покірність царю й насаджувати російську пропаганду лицемірства й брехні. Також саме на церков покладена основна функція антизахідної риторики, - йдеться у повідомленні.

Наразі керівництво російської церкви отримало вже завдання розробити комплекс занять та визначити відповідальних за їх проведення. Після цього вони мають направити свою концепцію до департаментів освіти при окупаційних адміністраціях.

Центр національного спротиву зауважує, що в умовах, коли ворог використовує школи як елемент знищення самосвідомості цілого покоління нації, саме на батьків лягає більша відповідальність за виховання дитини, - додали у ЦНС.

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