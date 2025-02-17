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Сума прямих збитків інфраструктурі України через дії окупантів зросли до $170 млрд

Сума прямих збитків інфраструктурі України через дії окупантів зросли до $170 млрд

Київ • УНН

 • 28532 перегляди

Внаслідок російського вторгнення прямі збитки інфраструктури України зросли на $12,6 млрд і досягли $170 млрд. Найбільших втрат зазнали житловий фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) та енергетика ($14,6 млрд).

Житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика - галузі, які постраждали найбільше. Передає УНН із посиланням на Kyiv School of Economics.

Деталі

Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже $170 млрд. 

Відповідно до нових розрахунків зроблено висновок, що загальна сума руйнувань, внаслідок російських атак, зросла на $12,6 млрд.

Житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика зазнали найбільших втрат. 

  • Житловий сектор

    Прямі збитки оцінюються у $60 млрд. Станом на листопад 2024 року пошкоджено або зруйновано 236 тисяч житлових будівель, з яких 209 тисяч — приватні будинки, 27 тисяч — багатоквартирні, а ще 600 — гуртожитки. У регіональному розрізі найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська та Херсонська області.

    • Транспортна інфраструктура

      Втрати — $38,5 млрд. Пошкоджено та зруйновано понад 26 тисяч кілометрів автомобільних доріг, що оцінюється у $28,3 млрд. Втрати залізничного транспорту становлять $4,3 млрд, інфраструктури портів — $0,85 млрд, авіаційної галузі — $2 млрд. Прямі втрати приватного легкового транспорту оцінюються у $2,2 млрд — знищено або пошкоджено 260 тисяч автомобілів.

      • Енергетичний сектор України

        Сектор втратив $14,6 млрд. Унаслідок атак було повністю зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, Трипільську та Зміївську ТЕС, пошкоджено або зруйновано значну інших генеруючих потужностей, а також високовольтних підстанцій та об’єктів нафтогазової інфраструктури.

        • Промисловість, будівництво та сектор послуг зазнали збитків на $14,4 млрд.

          Підприємства втратили обладнання, виробничі площі та логістичні потужності. Станом на листопад 2024 року зруйновано або серйозно пошкоджено майже півтисячі великих та середніх приватних, а також державних підприємств.

          • Агропромисловий комплекс

            Збитки становлять $10,3 млрд. Втрачено понад 130 тисяч одиниць сільськогосподарської техніки, знищено або пошкоджено 4 мільйони тонн зерносховищ та 16 тисяч гектарів багаторічних культур.

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            Значних втрат зазнав і лісовий фонд — через бойові дії та пожежі пошкоджено 298 тисяч гектарів лісів, втрати оцінюються у $4,5 млрд.

            • Втрати освітньої інфраструктури оцінюються у $7,3 млрд.

              За період повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 4 тисячі закладів освіти, зокрема 229 шкіл, 110 дитячих садків і 97 університетів.

              • Охорона здоров’я втратила $4,3 млрд.

                Під удари потрапили лікарні, поліклініки та інші медичні заклади. Загалом пошкоджено 1 554 медичні об’єкти, зокрема 515 лікарень та 465 амбулаторій.

                • Культурна спадщина, спортивні та туристичні об’єкти зазнали руйнувань на суму $4 млрд

                  Постраждали 3 921 об’єкт культури, 399 релігійних споруд, 343 спортивні комплекси.

                  • Сектор житлово-комунального господарства

                    Втрати на рівні $3,5 млрд. Значних руйнувань зазнали 925 котелень, 214 центральних теплових пунктів, понад 354 км тепломереж.

                    • Цифрова інфраструктура та телекомунікаційний сектор зазнали прямих збитків на $1,2 млрд.

                      Пошкоджено інтернет-мережі, мобільні радіомережі та магістральні лінії зв’язку. На деокупованих територіях руйнування мереж подекуди сягало 100%, знищено тисячі базових станцій мобільного зв’язку.

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                      Ігор Тележніков

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