Сума прямих збитків інфраструктурі України через дії окупантів зросли до $170 млрд
Київ • УНН
Внаслідок російського вторгнення прямі збитки інфраструктури України зросли на $12,6 млрд і досягли $170 млрд. Найбільших втрат зазнали житловий фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) та енергетика ($14,6 млрд).
Житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика - галузі, які постраждали найбільше. Передає УНН із посиланням на Kyiv School of Economics.
Деталі
Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже $170 млрд.
Відповідно до нових розрахунків зроблено висновок, що загальна сума руйнувань, внаслідок російських атак, зросла на $12,6 млрд.
Житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика зазнали найбільших втрат.
- Житловий сектор
Прямі збитки оцінюються у $60 млрд. Станом на листопад 2024 року пошкоджено або зруйновано 236 тисяч житлових будівель, з яких 209 тисяч — приватні будинки, 27 тисяч — багатоквартирні, а ще 600 — гуртожитки. У регіональному розрізі найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська та Херсонська області.
- Транспортна інфраструктура
Втрати — $38,5 млрд. Пошкоджено та зруйновано понад 26 тисяч кілометрів автомобільних доріг, що оцінюється у $28,3 млрд. Втрати залізничного транспорту становлять $4,3 млрд, інфраструктури портів — $0,85 млрд, авіаційної галузі — $2 млрд. Прямі втрати приватного легкового транспорту оцінюються у $2,2 млрд — знищено або пошкоджено 260 тисяч автомобілів.
- Енергетичний сектор України
Сектор втратив $14,6 млрд. Унаслідок атак було повністю зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, Трипільську та Зміївську ТЕС, пошкоджено або зруйновано значну інших генеруючих потужностей, а також високовольтних підстанцій та об’єктів нафтогазової інфраструктури.
- Промисловість, будівництво та сектор послуг зазнали збитків на $14,4 млрд.
Підприємства втратили обладнання, виробничі площі та логістичні потужності. Станом на листопад 2024 року зруйновано або серйозно пошкоджено майже півтисячі великих та середніх приватних, а також державних підприємств.
- Агропромисловий комплекс
Збитки становлять $10,3 млрд. Втрачено понад 130 тисяч одиниць сільськогосподарської техніки, знищено або пошкоджено 4 мільйони тонн зерносховищ та 16 тисяч гектарів багаторічних культур.
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Значних втрат зазнав і лісовий фонд — через бойові дії та пожежі пошкоджено 298 тисяч гектарів лісів, втрати оцінюються у $4,5 млрд.
- Втрати освітньої інфраструктури оцінюються у $7,3 млрд.
За період повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 4 тисячі закладів освіти, зокрема 229 шкіл, 110 дитячих садків і 97 університетів.
- Охорона здоров’я втратила $4,3 млрд.
Під удари потрапили лікарні, поліклініки та інші медичні заклади. Загалом пошкоджено 1 554 медичні об’єкти, зокрема 515 лікарень та 465 амбулаторій.
- Культурна спадщина, спортивні та туристичні об’єкти зазнали руйнувань на суму $4 млрд
Постраждали 3 921 об’єкт культури, 399 релігійних споруд, 343 спортивні комплекси.
- Сектор житлово-комунального господарства
Втрати на рівні $3,5 млрд. Значних руйнувань зазнали 925 котелень, 214 центральних теплових пунктів, понад 354 км тепломереж.
- Цифрова інфраструктура та телекомунікаційний сектор зазнали прямих збитків на $1,2 млрд.
Пошкоджено інтернет-мережі, мобільні радіомережі та магістральні лінії зв’язку. На деокупованих територіях руйнування мереж подекуди сягало 100%, знищено тисячі базових станцій мобільного зв’язку.
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