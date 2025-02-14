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Удар по ЧАЕС не несе радіаційної загрози - Центр досліджень енергетики

Удар по ЧАЕС не несе радіаційної загрози - Центр досліджень енергетики

Київ • УНН

 • 35288 перегляди

російський дрон атакував ЧАЕС, спричинивши часткове руйнування об'єкта. Директор Центру досліджень енергетики запевнив, що радіаційної загрози немає, хоча саркофаг потребує відновлення.

Удар російського дрона по Чорнобильській АЕС спричинив часткове руйнування об'єкта, проте радіаційної загрози наразі немає. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає УНН.

На даний момент є об'єктивна інформація і відеофіксація того, що сталося. Фактично є руйнування дійсно частково об'єкту. Воно не несе за собою жодних радіаційних небезпек. Звісно, там буде доволі велика робота для того, щоб відновити саркофаг, але з точки зору радіаційної небезпеки, то тут немає загроз

- зазначив Харченко.

Передісторія

У ніч із 13 на 14 лютого експерти МАГАТЕ на Чорнобильській АЕС зафіксували вибух на новій споруді, що захищає пошкоджений 4-й реактор. Вибух призвів до пожежі, проте оболонка реактора не постраждала, а рівень радіації залишився в межах норми, повідомили в МАГАТЕ.

Пізніше у відомстві підтвердили, що удар було завдано російським дроном, двигун якого знайшли на місці події.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко оприлюднили наслідки атаки, а міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук заявила про реальну загрозу радіаційного забруднення, наслідки якого можуть бути непередбачуваними.

Водночас прессекретар президента рф дмитро пєсков відкинув звинувачення в ударі по Чорнобильській АЕС, назвавши їх "провокацією" та "підтасовкою".

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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